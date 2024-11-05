Футболисты региона выступили в финале турнира "Стальная воля"

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Сборная команда нашего региона по футболу глухих сыграла в "Финале четырех" и стала победителем соревнований. Тренеры команды - чемпионы Сурдлимпийских Игр Сергей Доркичев и Роман Мафтеуца.



Лучшим игроком финального этапа признан Милан Горшенин из Самарской области.



Сборная команда по футболу ампутантов, в составе которой выступают в том числе ветераны СВО, в финале заняла 6-е место.



Всего на поля федеральной территории Сириус прибыли более 600 спортсменов из 26 регионов России - победители и призеры предыдущих этапов "Стальной воли", которые разыграли финальные турниры в семи дисциплинах.



Турниры и фестивали "Стальная воля" Российский футбольный союз проводит третий год подряд. В 2023 году их участниками стали около трех тысяч человек. В 2024 году состоялись фестивали "Стальная воля" в Сириусе и Новокузнецке, этапы соревноаний в Нижнем Тагиле и Самаре и финал в Сириусе.



Фото: СК "Крылья Мечты"