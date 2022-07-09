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Футболисты петербургского "Зенита" разгромили московский "Спартак" в матче за Суперкубок России, сообщает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в субботу на домашнем стадионе сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46) и Матео Кассьерра (90+3).

Футболисты "Зенита" одержали 100-ю победу под руководством Сергея Семака, который возглавляет петербургский клуб с мая 2018 года.

"Зенит" стал обладателем Суперкубка России в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд. Ранее петербуржцы завоевывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 годах. Столько же трофеев у московского ЦСКА, который до сегодняшнего дня являлся единоличным лидером по числу побед.

"Зенит" является действующим чемпионом России, "Спартак" в минувшем сезоне впервые с 2003 года завоевал Кубок страны.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов