«Форум “Россия – спортивная держава” состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.

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Форум объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров спортивного сообщества, бизнеса, знаменитых спортсменов и СМИ для обсуждения и решения ключевых вопросов развития спортивной отрасли в стране.

Вместе с Форумом состоится заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, на тему дальнейшего развития детско-юношеского спорта, где будут подведены итоги работы и поставлены новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в России. Мероприятия Форума пройдут на двух площадках: на “Солидарность Самара Арене” и во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Форум “Россия – спортивная держава” станет площадкой для диалога и обмена опытом, выработки новых решений для укрепления спортивного суверенитета России и достижения национальных целей развития нашей страны», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.



XIII Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Подробную информацию об участии в мероприятии можно найти на сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».