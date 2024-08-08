Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 17 по 19 октября в Уфе

XII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в 2024 году пройдет в Уфе. Уфа в этом году отмечает 450-летие. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием республики Башкортостан.
В рамках деловой программы на форуме обсудят:
- спорт в системе национальных целей развития
- современную и доступную инфраструктуру
- социальную платформу спорта
- спортивное сотрудничество в многополярном мире
- спортивное право
В рамках протокольной программы состоятся:
- открытие спортивных объектов в регионах России
- подписание соглашений
- награждения
В рамках культурной и спортивно-зрелищной программы пройдут:
- экскурсии
- просветительские мероприятия
- массовые физкультурные и спортивные события
Все дни форума будет работать выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы" (MSIP).
В 2025 году площадкой международного спортивного форума станет Самарская область.