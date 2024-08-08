Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 17 по 19 октября в Уфе

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XII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в 2024 году пройдет в Уфе. Уфа в этом году отмечает 450-летие. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием республики Башкортостан.



В рамках деловой программы на форуме обсудят:

- спорт в системе национальных целей развития

- современную и доступную инфраструктуру

- социальную платформу спорта

- спортивное сотрудничество в многополярном мире

- спортивное право



В рамках протокольной программы состоятся:

- открытие спортивных объектов в регионах России

- подписание соглашений

- награждения



В рамках культурной и спортивно-зрелищной программы пройдут:

- экскурсии

- просветительские мероприятия

- массовые физкультурные и спортивные события



Все дни форума будет работать выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы" (MSIP).



В 2025 году площадкой международного спортивного форума станет Самарская область.