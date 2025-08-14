ФКА «Сызрань» играет во втором этапе чемпионата России по футболу ампутантов

146

На этой неделе в Дзержинске Нижегородской области проходят матчи второго этапа чемпионата России по адаптивному футболу - футболу ампутантов.

В соревнованиях принимает участие ФКА «Сызрань». Клуб создан в 2025 году в рамках проекта «Путь героя. Сызрань» и направлен на поддержку и адаптацию ветеранов СВО путем вовлечения их в занятия спортом.

Автор проекта - Джамал Машаралиев, выпускник первого потока программы «Школа героев», которая инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентского проекта «Время героев».