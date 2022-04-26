Я нашел ошибку
Главные новости:
Укрепление рубля в последний месяц имеет не только положительные, но и негативные последствия
Укрепление рубля в последний месяц имеет не только положительные, но и негативные последствия
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
Valio продает бизнес в России группе "Велком"
Valio продает бизнес в России группе "Велком"
В S&P заявили о восстановлении экономики России за 10 лет
В S&P заявили о восстановлении экономики России за 10 лет
В Самаре не разрешили строить жилье возле ТЦ «Гуд’Ок» без нормальной парковки
В Самаре не разрешили строить жилье возле ТЦ «Гуд’Ок» без нормальной парковки
Мишустин дал поручения по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования
Мишустин дал поручения по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования
Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области состоится 29 апреля
Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области состоится 29 апреля
Строительные материалы и сантехника из-за роста стоимости стали приоритетами для кражи у дачных воров
Строительные материалы и сантехника из-за роста стоимости стали приоритетами для кражи у дачных воров
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.36
-0.14
EUR 77.47
-2.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области состоится 29 апреля

26 апреля 2022 10:57
127
Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области состоится 29 апреля

Сезон 2021-2022 гг. стартовал позднее, но от этого не стал менее интересным и насыщенным. Сборные команды школьников муниципальных образований в рамках дивизионального этапа уже продемонстрировали яркую, напряжённую борьбу. Всего в чемпионате Самарской области в сезоне 2021-2022 гг. приняли участие команды из 35 муниципальных образований региона. Настало время определить лидеров Самарской области!

Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области состоится 29 апреля 2022 года в УК «МТЛ-Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А). Начало мероприятия в 10:00.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Самарской области будут бороться команды юношей Сызрани и Волжского района, за третье место поборются команды Новокуйбышевска и Безенчукского района, у девушек в финале сыграют команды девушек из Советского района города Самара и Ставропольского района, третье место разыграют девушки из Октябрьского района города Самара и Волжского района. 

В сезоне 2021-2022 гг. в проекте принимают участие сборные команды школьников из 65-ти регионов России. Школьники демонстрируют высокий уровень баскетбола и огромное желание победить. Однако, финал регионального чемпионата – это не только спортивные состязания. Почётные гости (известные спортсмены, политики и общественные деятели), выступление группы поддержки, подарки и конкурс мастерства – всё это входит в программу мероприятия! 

Кроме юных спортсменов, в мероприятии примут участие министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, президент БК «Самара», вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян, трехкратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Ольга Артешина, ветеран куйбышевского «Строителя», мастер спорта СССР Владимир Васякин. 

Команды, занявшие призовые места, получат медали, кубки и баскетбольную форму, также среди всех игроков мужских и женских команд будет определён самый ценный игрок финала!

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
57
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
153
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
445
Доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, в 2021 году стала минимальной за последние пять лет.
25 апреля 2022  17:22
Более 12 тысяч выпускников региона, поступивших в самарские вузы и колледжи, получили губернаторские выплаты по 10 тысяч рублей
1113
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
25 апреля 2022  10:52
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
513
Весь список