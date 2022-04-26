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Сезон 2021-2022 гг. стартовал позднее, но от этого не стал менее интересным и насыщенным. Сборные команды школьников муниципальных образований в рамках дивизионального этапа уже продемонстрировали яркую, напряжённую борьбу. Всего в чемпионате Самарской области в сезоне 2021-2022 гг. приняли участие команды из 35 муниципальных образований региона. Настало время определить лидеров Самарской области!

Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области состоится 29 апреля 2022 года в УК «МТЛ-Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А). Начало мероприятия в 10:00.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Самарской области будут бороться команды юношей Сызрани и Волжского района, за третье место поборются команды Новокуйбышевска и Безенчукского района, у девушек в финале сыграют команды девушек из Советского района города Самара и Ставропольского района, третье место разыграют девушки из Октябрьского района города Самара и Волжского района.

В сезоне 2021-2022 гг. в проекте принимают участие сборные команды школьников из 65-ти регионов России. Школьники демонстрируют высокий уровень баскетбола и огромное желание победить. Однако, финал регионального чемпионата – это не только спортивные состязания. Почётные гости (известные спортсмены, политики и общественные деятели), выступление группы поддержки, подарки и конкурс мастерства – всё это входит в программу мероприятия!

Кроме юных спортсменов, в мероприятии примут участие министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, президент БК «Самара», вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян, трехкратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Ольга Артешина, ветеран куйбышевского «Строителя», мастер спорта СССР Владимир Васякин.

Команды, занявшие призовые места, получат медали, кубки и баскетбольную форму, также среди всех игроков мужских и женских команд будет определён самый ценный игрок финала!