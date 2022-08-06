Финал Кубка Самарской области по футболу пройдет в Отрадном

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В розыгрыше трофея принимали участие 13 команд из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного, Кинеля, а также Кинель-Черкасского, Шенталинского, Большечерниговского, Клявлинского, Кошкинского и Сергиевского районов.



В решающем противостоянии встретятся команды «Нефтяник» (Отрадный) и прошлогодний обладатель Кубка - «Восход» из Большой Черниговки. Матч пройдет 7 августа на отрадненском стадионе «Нефтяник» (г.о. Отрадный, ул. Гагарина, 50). Начало в 17:00.



«Проведение данного турнира показывает характер игроков и слаженность команд. В прошлом году стало маленькой сенсацией, когда сельская команда «Восход» выиграла Кубок. В этом году она нацелена сохранить его у себя. Финальный матч обещает быть напряженным и зрелищным», - отметил председатель Самарской областной федерации футбола Максим Симонов.



Напомним, что в прошлом году Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Самарской области и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта «Демография» и его составляющей «Спорт - норма жизни».

Фото: минспорта СО