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Фигурное катание: Самарская область готовит  перспективных воспитанников к следующему олимпийскому циклу

14 февраля 2022 16:52
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В арсенале олимпийской истории Самарской области по фигурному катанию немало имен.

Утро 14 февраля для всей страны ознаменовалось победным прокатом Никиты Кацалапова и Виктории Синициной. Российская пара стала серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду! 

Напомним, что в дисциплине «танцы на льду» в резервном списке олимпийской команды на Игры-2022 от Самарской области числился воспитанник тольяттинской школы фигурного катания Егор Базин. Ранее на чемпионате России в Санкт-Петербурге – отборочных соревнованиях к предстоящим зимним Олимпийским играм – он вместе с подмосковной фигуристкой Елизаветой Худайбердиевой стал бронзовым призером среди танцевальных пар. Этот турнир был, пожалуй, самым ответственным и тяжелым для молодого дуэта. Пара заняла третье место, опередив ближайших соперников, пару Аннабель Морозов – Андрей Багин, всего на одну десятую балла. 

В арсенале олимпийской истории Самарской области по фигурному катанию немало имен. Первым проторил дорогу на олимпийский пьедестал уроженец Самары Алексей Тихонов. Он начинал свою спортивную карьеру в ДЮСШ-10 как одиночник, затем в 14 лет переехал в Екатеринбург, а оттуда в столицу, где выступал в спортивных дуэтах. Он был первым спортсменом на Олимпийских играх от Самарского региона. Но на пьедестал, увы, не поднялся. До сих пор Алексей не прерывает связь с родным городом, где живут его родители. Другой воспитанник школы Самарской области по фигурному катанию – Максим Шабалин – всю свою карьеру представлял наш регион. В 2010 году в канадском Ванкувере Максим первым из фигуристов завоевал бронзовую олимпийскую медаль для Самарской области, выступив в дуэте с москвичкой Оксаной Домниной.

«Нашим фигуристам по плечу проявить себя на Олимпиаде. Мне кажется, что у них есть все шансы выступить в Италии в 2026 году. Смена поколений – неизбежный процесс. После Пекина из нашей сборной ожидается большой отток великовозрастных танцевальных пар. Тогда и придет время Егора Базина и Елизаветы Худайбердиевой проявить себя во всей красе. С гордостью могу сказать, что Тольятти настоящая альма-матер чемпионов. К нам рвутся талантливые фигуристы из других регионов,  у нас работает крепкий тренерский штаб, который консультируют ведущие специалисты фигурного катания страны. Подрастает местная перспективная молодежь. В следующем олимпийском цикле мы надеемся на серьезный прогресс многих наших воспитанников. Наша цель остается прежней – воспитать олимпийского чемпиона. Надеюсь, что это у нас получится», – заявил заслуженный тренер по фигурному катанию на коньках Олег Судаков, воспитавший бронзового призера Олимпийских игр-2010 Максима Шабалина и действующий тренер Егора Базина, спортсмена, вошедшего в резервный состав сборной Олимпийского комитета России на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

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