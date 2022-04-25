Фигуриста Семененко выписали из больницы после падения на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов»

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Российского фигуриста Евгения Семененко после полученной травмы головы во время выступления на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге выписали из больницы, сообщают "Известия".

Тренер Семененко Татьяна Мишина в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресс» отметила, что на некоторое время 18-летнему фигуристу придется отказаться от любых нагрузок.

«Самое главное, что прошли головные боли. Он тоже говорит, что ему становится лучше. Скорее всего, ему будет нужно еще около двух недель провести без тренировок. Он продолжит тренироваться без всякой опаски после этой паузы. К тому же после выписки он будет двигаться гораздо больше», — рассказала она.

16 апреля спортсмен упал, выполняя четверной прыжок, и ударился головой об лед. Семененко не смог самостоятельно подняться. Его доставили в медучреждение с сотрясением мозга.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov/"Известия"