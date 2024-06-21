Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx
Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx
Памятная доска установлена на доме, где проживал Федор Кисель.
В Самаре прошло открытие памятной доски генерал-майору авиации Федору Киселю
Будьте внимательны и осторожны!
22 июня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень
В Саратовской области продолжается Туриада ПФО.
На Туриаде ПФО спортсмены Самарской области продолжают завоевывать медали
Определены победители отборочного этапа V юбилейного сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».
Самарская область - лидер фестиваля «ФормART»
Выпускники программы "Ты - предприниматель" смогут принять участие в конкурсе грантов и получить до 500 тысяч рублей на развитие своего дела.
Более 200 молодых предпринимателей региона стали участниками образовательного акселератора
22 июня в Самарской области дождь, гроза, возможен град, до+26°С.
22 июня в Самаре ночью до +19°С, днем до +24°С
Метод велоэргометрии позволяет провести уточняющую диагностику у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или выявить риск развития этих заболеваний.
Более 180 исследований проведено на велоэргометре, поставленном в Ставропольскую больницу
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.42
2.79
EUR 91.45
2.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

21 июня 2024 19:12
102
Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

В международный день скейтбординга, 21 июня, в Самаре состоялся фестиваль уличной культуры СберСпот. Мероприятие стало центром притяжения для молодёжи и тех, кто не равнодушен к скейтам, самокатам и bmx. Более 1100 самарцев посетили скейт-парк в Струковском саду. Каждый желающий смог показать себя и свои таланты, приняв участие в локальных турнирах, демонстрируя различные трюки. Гости мероприятия также стали свидетелями граффити-джема – совместного создания уличной живописи несколькими художниками на глазах у зрителей.

Кульминацией фестиваля стала встреча участников с ведущими прорайдерами страны, среди которых были Павел Мушкин – призёр российских и зарубежных соревнований, основатель школы экстремальных видов спорта «Скейт Класс», Егор Кальдиков – чемпион России и участник этапов Кубка Мира, победитель World Cup Skateboarding в Австрии, Влад Самокатчик – призер международных соревнований, входит в топ-10 лучших самокатеров России, а также Павел Терентьев – первый Чемпион РФ по BMX, основатель «MOSES Company». Приглашенные райдеры не только показали всё, на что способны, но и провели обучающие мастер-классы для всех желающих.

Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Сбер выступает за здоровый образ жизни и активно поддерживает развитие молодёжного спорта в любом его проявлении – в том числе и в контексте уличной культуры. Мы рады, что молодые жители Самары активно отозвались на призыв участвовать в фестивале СберСпот, и смогли продемонстрировать свои навыки. Задача Сбера – быть рядом и максимально активно способствовать развитию этого направления, поддерживая молодых людей во всех жизненных сферах – от учёбы до открытия собственного дела».

Фестиваль уличной культуры СберСпот проходит в рамках цикла мероприятий от Сбера. Фестивальное роуд-шоу запланировано на действующих скейтпарках в четырёх российских городах: в Нижнем Новгороде и Самаре фестивали уже состоялись, в Казани пройдет 29 июня, в Санкт-Петербурге 6 июля.

По итогам всех активностей в четырёх городах будет снят фильм, где главными героями станут профессиональные райдеры, которые отправляются в путешествие на автодоме по городам России. Они посетят скейтпарки, примут участие в мероприятиях, где расскажут о себе, своём увлечении и его роли в жизни, познакомят зрителей с историей скейтбординга и bmx в России и бывшем СССР.


Фото: пресс-служба Сбербанка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
516
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
21 июня 2024  13:40
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
281
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
21 июня 2024  12:35
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
431
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах.
20 июня 2024  16:24
Вячеслав Федорищев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
447
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
20 июня 2024  09:58
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
324
Весь список