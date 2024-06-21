Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

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В международный день скейтбординга, 21 июня, в Самаре состоялся фестиваль уличной культуры СберСпот. Мероприятие стало центром притяжения для молодёжи и тех, кто не равнодушен к скейтам, самокатам и bmx. Более 1100 самарцев посетили скейт-парк в Струковском саду. Каждый желающий смог показать себя и свои таланты, приняв участие в локальных турнирах, демонстрируя различные трюки. Гости мероприятия также стали свидетелями граффити-джема – совместного создания уличной живописи несколькими художниками на глазах у зрителей.

Кульминацией фестиваля стала встреча участников с ведущими прорайдерами страны, среди которых были Павел Мушкин – призёр российских и зарубежных соревнований, основатель школы экстремальных видов спорта «Скейт Класс», Егор Кальдиков – чемпион России и участник этапов Кубка Мира, победитель World Cup Skateboarding в Австрии, Влад Самокатчик – призер международных соревнований, входит в топ-10 лучших самокатеров России, а также Павел Терентьев – первый Чемпион РФ по BMX, основатель «MOSES Company». Приглашенные райдеры не только показали всё, на что способны, но и провели обучающие мастер-классы для всех желающих.

Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Сбер выступает за здоровый образ жизни и активно поддерживает развитие молодёжного спорта в любом его проявлении – в том числе и в контексте уличной культуры. Мы рады, что молодые жители Самары активно отозвались на призыв участвовать в фестивале СберСпот, и смогли продемонстрировать свои навыки. Задача Сбера – быть рядом и максимально активно способствовать развитию этого направления, поддерживая молодых людей во всех жизненных сферах – от учёбы до открытия собственного дела».

Фестиваль уличной культуры СберСпот проходит в рамках цикла мероприятий от Сбера. Фестивальное роуд-шоу запланировано на действующих скейтпарках в четырёх российских городах: в Нижнем Новгороде и Самаре фестивали уже состоялись, в Казани пройдет 29 июня, в Санкт-Петербурге 6 июля.

По итогам всех активностей в четырёх городах будет снят фильм, где главными героями станут профессиональные райдеры, которые отправляются в путешествие на автодоме по городам России. Они посетят скейтпарки, примут участие в мероприятиях, где расскажут о себе, своём увлечении и его роли в жизни, познакомят зрителей с историей скейтбординга и bmx в России и бывшем СССР.



Фото: пресс-служба Сбербанка