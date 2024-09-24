Фестиваль скорости на открытой воде «Жигулёвская миля 2024» пройдет с 27 по 29 сентября в Тольятти

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27 сентября в 15:00 в конференц-зале отеля «Лада-Резорт» состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю скорости на открытой воде «Жигулёвская миля 2024», который пройдет с 27 по 29 сентября в Тольятти.

Мероприятие будет проходить сразу в двух локациях Тольятти - на акватории вблизи отеля «Лада-Резорт» и на набережной Автозаводского района Тольятти и обещает стать одним из самых ярких и значимых событий осени в регионе.

Фестиваль «Жигулёвская миля 2024» проходит при поддержке Правительства Самарской области, Администрации городского округа Тольятти и титульного партнера АО «АВТОВАЗ».

Проводит «Жигулёвскую милю 2024» команда «Энтузиасты скорости» — организаторы и создатели уникального Международного фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», ежегодно проходящего на всемирно известном озере с 2019 года, Фестиваля скорости на открытой воде «Балтийская миля» в Кронштадте и Национального фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля», который впервые прошёл в Тольятти в феврале 2024 года на ледовой акватории Жигулевского моря.

Фестиваль скорости на открытой воде «Жигулевская миля» - это уникальное соревнование, целью которого является установление рекордов скорости на воде на различной водно-моторной технике: от гидроциклов и катеров до лодок класса «Формула 1» и кастомной техники. Соревнования пройдут в формате одиночных заездов на дистанциях: 381 метр - для судов со скоростью до 100 км/ч, 470 метров и сверхскоростные гонки на дистанции 762 метра. Длина дистанции имеет символическое значение: самая глубокая точка Балтийского моря — 470 метров, а самая высокая точка Жигулевских гор — 381 метр. Максимальная гоночная дистанция - 762 метра подчеркивает связь с локацией проведения соревнований: самая высокая точка Жигулевских гор становится наглядной иллюстрацией достижения новых высот в водном спорте.

Впервые на фестивале пройдет «Гонка чемпионов» на открытой воде, где соберутся сильнейшие спортсмены международных и национальных соревнований по скоростной водно-моторной технике. Парные заезды будут проходить на дистанции «Жигулевская миля» — 1433 метра, что соответствует длине сборочного конвейера завода АВТОВАЗ.

Организаторы надеются, что летняя Гонка Чемпионов станет такой же популярной, как зимняя и еще раз продемонстрирует, что Тольятти – столица скорости!