Федерация шахмат России подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией

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Федерация шахмат России (ФШР) подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией (ACF). Об этом 1 мая сообщила ФШР на своем сайте.

«Цель стратегического сотрудничества — укреплять дружественные связи среди профессиональных спортсменов, совместно организовывать личные и командные турниры высокого уровня, проводить дружеские матчи и турниры между спортсменами из стран-членов ACF», — рассказали в пресс-службе ФШР.

Стороны намерены проводить научно-образовательные онлайн-конференции и семинары для повышения квалификации тренеров, способствовать обмену опытом между педагогами и повышать стандарты проведения турниров.

Меморандум подписали исполнительный директор ФШР Александр Ткачев и генеральный секретарь ACF Хишам Аль-Тахер, пишут "Известия".