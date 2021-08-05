Елена Шмелева в Самаре заявила о важности включения детских спортсекций в налоговый вычет 

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Родители детей, которые занимаются в спортивных организациях, теперь имеют право оформить налоговый вычет. Об этом напомнила Елена Шмелева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус», которая сегодня работает в Самаре. В ходе знакомства с опытом работы Регулярной футбольной любительской лиги, Шмелева напомнила, что соответствующий закон начал действовать с 1 августа.

«Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях», - сообщила Елена Шмелева.

ОНФ проследит за тем, чтобы секции были включены в соответствующую нормативную базу в регионах.

Порядок получения социального налогового вычета на занятия спортом будет таким же, как и по другим социальным вычетам. Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уплаченный в течение года НДФЛ. Инициаторами введения социального налогового вычета в качестве одной из мер стимулирования россиян к занятиям спортом выступали активисты Народного фронта.

Тема спортивного налогового вычета по НДФЛ прорабатывалась с 2017 года, в рамках различных экспертных мероприятий. Эксперты ОНФ неоднократно отмечали, что важную роль в увеличении доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, будет играть возможность получения нашими гражданами налогового вычета по НДФЛ.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле. Предполагается, что налоговый вычет будет стимулировать россиян на регулярные занятия спортом. Перечень социальных налоговых вычетов дополняется вычетом, предоставляемым на доходы, уплаченные за физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе оказанные детям в возрасте до 18 лет.

Напомним, сегодня Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева работает в Самарской области. В программе визита посещение образовательных учреждений, регионального центра «Вега» (работает по модели Образовательного центра «Сириус»), встречи с молодыми учеными, педагогами, учениками, презентация лучших практик Самарской области в сфере образования и науки.