Балтер: «Мои предложения по совершенствованию механизма государственно-частного партнерства в спорте нашли поддержку у Елены Шмелевой»

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В рамках рабочего визита Самару посетила Елена Шмелева - сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус».

Региональный координатор проекта «Детский спорт» Роман Балтер продемонстрировал Елене Владимировне тренировку команды детского футбольного клуба «Крылья мечты» и рассказал о тех проектах, которые уже сегодня с успехом реализованы на территории региона.

«В Самарской области есть ряд по-своему уникальных методик, связанных с популяризацией и развитием детского спорта, а главное - есть полноценный механизм государственно-частного партнерства, реализованный в регионе» - подчеркнул общественник.

В ходе беседы Елена Шмелева предложила вынести инициативы самарцев на широкое обсуждение и масштабировать региональный опыт на федеральный уровень, включив в «Народную программу» механизм государственно-частного партнерства в спорте, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"