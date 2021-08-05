Елена Шмелева предлагает распространить опыт самарской Регулярной футбольной любительской лиги на всю Россию 

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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева считает, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги должен быть распространен на всю страну. Заявление было сделано в ходе посещения манежа РФЛ-Арена. Шмелеву познакомили с тем, как работает РФЛ на базе государственно-частного партнерства в спорте. В Самаре действует самый большой чемпионат, состоящий из 100 команд.

«Можно сказать, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги в Самарской области уже включен в Народную программу «Единой России». Мы приложим все усилия для его распространения по стране с учетом инфраструктуры в регионах. Это пример гармонизации образования: когда ребенок, который учится в школе приходит сюда и безопасно занимается спортом, с тренером, имеющим высокий уровень подготовки. Вместе с тем, инфраструктуру используют профессиональные спортсмены. Это говорит о новом подходе регионального правительства к формированию доступной спортивной среды. Опыт самарских коллег примечателен и тем, что это без барьерная среда: на объектах занимаются дети с особенностями развития. Они получают бесценный опыт взаимодействия с тренерами, который может определить их судьбу. И, конечно, развитие такой практики ставит вопрос подготовки тренеров», - отметила Елена Шмелева.

В ходе визита Елена Шмелева также познакомилась с тренировочным процессом команды детского футбольного клуба «Крылья мечты», который стал победителем президентского гранта. Российский футбольный союз признал клуб лучшим проектом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Клуб работает по эффективной авторской методике, разработанной с учетом опыта ведущих европейских школ. Программа тренировок подготавливается индивидуально под каждого ребенка с учетом возрастных и эмоциональных специфических особенностей.

Напомним, сегодня Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева работает в Самарской области. В программе визита посещение образовательных учреждений, регионального центра «Вега» (работает по модели Образовательного центра «Сириус»), встречи с молодыми учеными, педагогами, учениками, презентация лучших практик Самарской области в сфере образования и науки.