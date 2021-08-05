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Елена Шмелева предлагает распространить опыт самарской Регулярной футбольной любительской лиги на всю Россию 

5 августа 2021 19:21
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Шмелеву познакомили с тем, как работает РФЛ на базе государственно-частного партнерства в спорте. В Самаре действует самый большой чемпионат, состоящий из 100 команд. 

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева считает, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги должен быть распространен на всю страну. Заявление было сделано в ходе посещения манежа РФЛ-Арена. Шмелеву познакомили с тем, как работает РФЛ на базе государственно-частного партнерства в спорте. В Самаре действует самый большой чемпионат, состоящий из 100 команд. 

«Можно сказать, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги в Самарской области уже включен в Народную программу «Единой России». Мы приложим все усилия для его распространения по стране с учетом инфраструктуры в регионах. Это пример гармонизации образования: когда ребенок, который учится в школе приходит сюда и безопасно занимается спортом, с тренером, имеющим высокий уровень подготовки. Вместе с тем, инфраструктуру используют профессиональные спортсмены. Это говорит о новом подходе регионального правительства к формированию доступной спортивной среды. Опыт самарских коллег примечателен и тем, что это без барьерная среда: на объектах занимаются дети с особенностями развития. Они получают бесценный опыт взаимодействия с тренерами, который может определить их судьбу. И, конечно, развитие такой практики ставит вопрос подготовки тренеров», - отметила Елена Шмелева. 

В ходе визита Елена Шмелева также познакомилась с тренировочным процессом команды детского футбольного клуба «Крылья мечты», который стал победителем президентского гранта. Российский футбольный союз признал клуб лучшим проектом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Клуб работает по эффективной авторской методике, разработанной с учетом опыта ведущих европейских школ. Программа тренировок подготавливается индивидуально под каждого ребенка с учетом возрастных и эмоциональных специфических особенностей.

Напомним, сегодня Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева работает в Самарской области. В программе визита посещение образовательных учреждений, регионального центра «Вега» (работает по модели Образовательного центра «Сириус»), встречи с молодыми учеными, педагогами, учениками, презентация лучших практик Самарской области в сфере образования и науки.

 

Теги: Елена Шмелева РФЛ

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