Экс-игрок НХЛ Адам Джонсон скончался после того, как ему коньком рассекли шею во время матча

60

Американский хоккеист "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон скончался в возрасте 29 лет после того, как ему коньком рассекли шею в матче Британской элитной хоккейной лиги (EIHL), сообщает официальный аккаунт "Ноттингема" с соцсети Х, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу во время матча Кубка вызова EIHL с "Шеффилд Стилерс". 29-летний Джонсон после столкновения с игроком соперника упал на лед, после чего поднялся и, истекая кровью, попытался вернуться на скамейку запасных. Встреча между командами была остановлена, позже было принято решение не доигрывать матч. Игрок был доставлен в больницу, где позднее скончался.

"Ноттингем Пантерз" опустошены, Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером. Он был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого впереди была целая жизнь. Нам будет очень не хватать его. Покойся с миром, Адам", - написано в заявлении команды.

На счету Джонсона 13 матчей в составе "Питтсбург Пингвинз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).