Дзюдоисты Самарской области вернулись из Кемерово с медалями чемпионата России

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В Кемерове завершился чемпионат России по дзюдо. В этом году в нем приняли участие более 500 спортсменов из 59 регионов страны. Самарскую область представили 12 атлетов.



За четыре соревновательных дня представители 63 региона завоевали три медали в личных дисциплинах:

Матаев Муххамед-Али (в/к 100 кг);

Власова Стефания (в/к 63 кг);

Иванова Мария (в/к 78+ кг).



В заключительный, пятый день сильнейших выявили сборные федеральных округов. В смешанных командных соревнованиях победитель определялся в формате «стенка на стенку» по итогам схваток во всех 14 весовых категориях (семи женских и семи мужских). Сборная Приволжского федерального округа в непростой борьбе стала третьей. Золото выиграли спортсмены УФО, обыгравшие в финале команду ЮФО.



В состав сборной Поволжья вошли 10 дзюдоистов Самарской области: Анастасия Павленко, Полина Яковенко, Стефания Власова, Альфия Дашкина, Мария Иванова (у всех тренеры - Герасимов С.В., Заблудина И.А.), Вита Майданик (тренер - Завьялов П.А.), Валентина Костенко (тренеры - Сараева А.А., Буравцева Е.С.), Артем Устемиров, Глеб Шумилов (тренеры - Иванов А.И., Сатонина Е.В., Гельмендинов Р.Р.), Муххамед-Али Матаев (тренер - Щеглов Г.З.).

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