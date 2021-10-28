Дзюдоисты Самарской области привезли 16 медалей с первенства ПФО до 21 года

В Чайковском (Пермский край) завершилось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 21 года. В состязаниях приняли участие 240 спортсменов из 13 регионов ПФО. Самарские дзюдоисты завоевали 16 медалей в разных весовых категориях.
- 1 место — Мухаммед-Али Матаев (100 кг, тренер — Щеглов Г.З.);
- 1 место — Надир Тимергазин (100+ кг, тренеры — Глухов Т.В., Киргизов В.В.);
- 1 место — Полина Яковенко (44 кг, тренер — Магзумова Е.Ш.);
- 1 место — Мария Чернышева (52 кг, тренеры — Сараева А.А., Шумилин Ю.С.);
- 1 место — Дарья Устимова (57 кг, тренеры — Герасимов С.В., Гасанова Е.В., Белозерова О.А.);
- 1 место — Кристина Лепешкова (63 кг, тренеры — Сараева А.А., Парсаев Г.А.);
- 1 место — Дмитрий Калинин (66 кг, тренеры — Мордвинов С.М., Супонев А.С.);
- 1 место — Роман Верещагин (73 кг, тренеры — Гуляев А.Ю., Алямкин М.В., Рябова А.А., Верещагин Н. О.);
- 2 место — София Редькина (78 кг, тренеры — Завьялов П.А., Владыкина О.Н.);
- 2 место — Альфия Дашкина (+78 кг, тренеры — Герасимов С.В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.);
- 2 место — Татьяна Жданкина (52 кг, тренеры — Антонян Э.А., Антонян А.Э.);
- 2 место — Анжелина Васильева (63 кг, тренер — Иванников П.В.);
- 3 место — Ислам Нафедзов (81 кг, тренеры — Паршиков И.В., Кузнецов А.В., Паршикова О.С.);
- 3 место — Виктория Богданова (44 кг, тренер — Сазонов В.В.);
- 3 место — Самира Новрузова (48 кг, тренер — Сазонов В.В.);
- 3 место — Татьяна Бакулина (57 кг, тренеры — Овчинников А.В., Румянцева Е.В.).