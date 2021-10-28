Дзюдоисты Самарской области привезли 16 медалей с первенства ПФО до 21 года

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В Чайковском (Пермский край) завершилось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 21 года. В состязаниях приняли участие 240 спортсменов из 13 регионов ПФО. Самарские дзюдоисты завоевали 16 медалей в разных весовых категориях.