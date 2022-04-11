Дзюдоисты из Самарской области завоевали четыре медали на первенстве России

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В Тюмени завершилось первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие более 1500 дзюдоистов из 55 субъектов Российской Федерации. Представители Самарской области завоевали четыре медали.

В турнире среди юниорок в весовой категории до 63 кг победила представительница Самарской области Стефания Власова (ГАУ СО «СШОР №1», тренеры — Герасимов С.В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.). На пути к финалу она уверенно одолела всех соперниц. В решающем поединке против тулячки Анны Буровниковой, Стефании потребовалось меньше минуты, чтобы выиграть у соперницы. Сначала она после передней подсечки выполнила размашистый бросок на «ваза-ари», а затем поймала соперницу на удержание одновременно с удушающим захватом.

«Очень долго не удавалось добыть награду, первая появилась в прошлом году на Кубке России. Она и придала мне уверенность. Хочется доказать, что я готова соревноваться и быть лидером в своем весе», — рассказала Стефания Власова.

Вторую золотую медаль завоевала еще одна воспитанница Сергея Герасимова — Мария Иванова (ГАУ СО «СШОР №1»). Ей не было равных в супертяжелом весе (свыше 78 кг). В финале Мария обыграла свою главную соперницу Алану Алборову (Московская область/Северная Осетия).

Серебряную медаль для региона завоевала Софья Редькина в весовой категории до 78 кг (МБОУДО «Гранит», тренеры — Завьялов П.А., Владыкина О.Н.), уступив более опытной сопернице Дине Гизатулиной из Челябинской области.

У юниоров самый лучший результат продемонстрировал Муххамед-Али Матаев в весе до 100 кг (МБУ СШОР №14, тренер — Щеглов Г.З.). Он завоевал бронзовую награду, одолев в утешительной встрече чеченца Абу-Бакара Гайтукаева, сообщает Минспорта региона.