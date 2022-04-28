До конца мая «Крылья Советов» должны решить, будут ли выкупать Матео Барача

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Стипе Лапич, агент хорватского защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, рассказал «РБ Спорт» о ситуации с возможным выкупом его контракта самарским клубом. Права на него принадлежат «Сочи».

Хорватский защитник Матео Барач был арендован «Крыльями Советов» из «Сочи» до конца нынешнего сезона. До завершения чемпионата остается четыре тура, а определенности с будущим 27-летнего футболиста пока нет. «РБ Спорт» связался с агентом Стипе Лапичем, представляющим интересы Барача, и узнал, как обстоит ситуация.

— Матео в аренде в «Крыльях» до конца мая, — уточнил Лапич. — В его соглашении есть пункт, согласно которому самарцы до конца мая должны сказать, будут они его выкупать или нет. Если выкупают, он готов остаться в «Крыльях Советов». Если нет, то возвращается в «Сочи». Сумма выкупа? Честно, не знаю. Сейчас у него была небольшая травма, но к следующим матчам он будет готов.

— Нет ли давления со стороны Хорватской федерации футбола?

— Никакого давления. Клуб платит ему вовремя, играет он нормально, никаких проблем нет. Про давление — это сказки, у нас такого нет. Матео не собирается покидать Россию. Ему никто ничего плохого не сказал. Спорт и происходящие события мешать не надо. Если бы ему не платили, угрожали — это одно дело, но никаких угроз нет. Тогда зачем ему уезжать? Человек работает.

Отметим, что в составе «Крыльев Советов» Матео Барач успел провести только три матча, но при этом забил гол в ворота «Зенита». Портал transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,5 млн.