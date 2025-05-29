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Дмитрий Чернышенко предложил создать условия для увеличения числа людей, занимающихся адаптивным спортом, до 70%

29 мая 2025 12:55
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Дмитрий Чернышенко предложил создать условия для увеличения числа людей, занимающихся адаптивным спортом, до 70%

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта на тему «О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

Он отметил, что Президент поставил задачу развивать реабилитацию ветеранов СВО. Это общий нравственный долг – поддерживать наших героев. Совместно с администрацией Президента подготовлен значимый список мероприятий.

‍Правительство проработает вопрос увеличения числа стипендий Президента паралимпийцам и тренерам, которые имеют высокие спортивные результаты или способствовали их достижению.

Минцифры планирует в октябре 2025 года запустить на портале госуслуг цифровой сервис «Поддержка инвалидов».

По указанию Президента Правительство проводит инвентаризацию объектов спорта по всей стране.

Количество лиц с ОВЗ и инвалидов в адаптивном спорте составляет 1,8 млн, или 25%.

Целью должно стать достижение таких же показателей по доле занимающихся среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, то есть до 70%. Таким образом, необходимо создать условия для увеличения численности почти в 3 раза.

Немало защитников Отечества уже стали членами спортивных клубов и сборных команд и показывают на соревнованиях серьезные спортивные результаты.

Сегодня в едином календарном плане более 1 тыс. мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. На это выделяется порядка 1,6 млрд рублей. Правительство разработает поэтапный план увеличения числа спортивных мероприятий.

Комплексная госпрограмма по развитию спорта, поддержанная Президентом, впервые в истории позволила объединить все ресурсы. Они будут приоритизированы на развитие адаптивного спорта.

️Дополнительным источником по организации мероприятий должен стать создаваемый российский спортивный фонд. Правительство внесло соответствующие поправки ко второму чтению в Госдуму.

Планируется совместно с фондом «Защитники Отечества» масштабировать практики организации реабилитационно-восстановительных и тренировочных мероприятий по паралимпийским видам спорта для участников СВО.

Так, в рамках «Игр будущего» в Казани прошли соревнования по кибатлетике. Результаты иногда даже превышали достижения олимпийских атлетов.

В Лужниках завтра состоится финал «Кубка Победы-2025» по фиджитал-спорту среди участников СВО.

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