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Дмитрий Азарови и генсекретарь Федерации бокса России договорились о создании Центров прогресса бокса в СО

1 февраля 2021 15:53
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Новый руководитель Федерации был назначен на должность генсекретаря Федерации 29 января, и первым регионом, куда он приехал в новом статусе, стала СО.

Такое решение было принято в понедельник, 1 февраля, на встрече Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева.

Новый руководитель Федерации был назначен на должность генсекретаря Федерации 29 января, и первым регионом, куда он приехал в новом статусе, стала именно Самарская область.

«Визит в Самарскую область связан с тем, что ваш регион – большая кузница боксерских кадров, – отметил Кирилл Щекутьев. – В пятницу прошла всероссийская конференция, на которой были намечены пути развития Федерации на ближайшие 4 года. Один из важных аспектов развития бокса – это создание Центров прогресса бокса».

В Самарской области благодаря эффективному взаимодействию с региональными властями уже в ближайшее время планируется построить два таких центра.  Многофункциональный Центр прогресса бокса имени Василия Шишова появится в областном центре, а Центра прогресса бокса имени Олега Саитова построят в Жигулевске. Оба Центра будут включать нескольких тренировочных залов, специализированных восстановительных медицинских центров, а также залы с трибунами для проведения соревнований.

«Мы планируем, что в Самаре в Центре будет базироваться муниципальная школа имени Василия Александровича Шишова по различным видам спорта: художественной гимнастике, греко-римской борьбе, тхэквондо и боксу. Просим вас, Дмитрий Игоревич, оказать поддержку в этом вопросе», – дополнил председатель Правления РОО «Самарская областная Федерация Бокса» Сергей Карев. Губернатор предложение поддержал и поручил мэру Самары Елене Лапушкиной проработать с федерацией возможные площадки для строительства центра.  

В Жигулевске Центр также возьмет на себя функцию места для проведения учебно-тренировочных сборов для спортсменов со всей страны. Здесь будет большой игровой зал с трибунами для проведения соревнований всероссийского масштаба. Предполагается, что объект будет построен в 2022 году.

Представители Федерации подчеркнули, что все занятия в обоих Центрах для детей в возрасте до 18 лет будут абсолютно бесплатными.
Дмитрий Азаров отметил, что команда Правительства Самарской области уделяет самое пристальное внимание развитию детского и юношеского спорта. Глава региона поручил главам муниципалитетов, руководству министерства спорта и министерства строительства оказывать всемерную поддержку по реализации проектов и держать вопросы по их созданию на особом контроле.

«Совершенно точно будем помогать, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Детский спорт сегодня для нас – зона особого внимания. Если ребёнок занимается под руководством мудрого наставника, он вырастет здоровым. И, самое главное, он будет иметь правильные жизненные ориентиры, вырастет человеком сильным, успешным, настоящим патриотом своей страны. Поэтому мы особое внимание уделяем и детскому спорту в целом, и боксу особенно. Активно развиваются секции бокса по всей территории Самарской области. У нас есть традиционные центры бокса в Самаре, Тольятти, Жигулевске, а также огромное количество секций работают и в селе. Я вижу этих сильных духом ребят каждый раз, когда приезжаю в  муниципальные районы. И рассчитываю, что и здесь у нас есть большое поле для сотрудничества – как в спорте высоких достижений, так и развитии массового и детского спорта», передает пресс-служба облправительства.

 

 

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