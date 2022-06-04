Дмитрий Азаров провёл встречу с новым тренером БК «Самара» Сергеем Базаревичем

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В субботу, 4 июня, Дмитрий Азаров встретился с заслуженным мастером спорта России, тренером по баскетболу Сергеем Базаревичем, который в новом сезоне станет наставником БК "Самара" в Единой Лиге ВТБ.

Сергей Базаревич снова вернулся в Самару, чтобы стать наставником команды в Единой Лиге ВТБ. Дмитрий Азаров поблагодарил известного тренера за то, что тот принял предложение региона.

"Я хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше предложение и, конечно же, хочу пожелать успехов. Ваши победы - это победы всего региона и, наверное, всего баскетбола. Мы построили новый Дворец спорта, который, надеюсь, как когда-то его предшественник, будет принимать лучшие баскетбольные команды, лучших баскетболистов со всей нашей страны, уверен, и из других стран, потому что российский спорт, как и российскую культуру, не запретить, не отклонить, не изолировать. Пройдут эти бездарные нападки на российский спорт, и уверен, как декларировалось всегда в олимпийском движении, он вновь обретет свою силу и мощь", - сказал Глава региона.

Губернатор добавил, что сейчас особенно важно сделать все для развития юных баскетболистов, чтобы самарская земля дала серьезную "подпитку" главному клубу.

"Это наши главные стратегические задачи. Конечно, мы понимаем, что и приглашать талантливых баскетболистов из других регионов - это нормальная практика любой команды, претендующей на серьезные спортивные достижения. Но ставка, по мере того, как ребята будут подрастать, "мужать", будет на Самарскую область. Мы хотим, чтобы наша команда была народная", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сергей Базаревич поблагодарил Губернатора за доверие и отметил, что это его не первый опыт работы в 63 регионе. Бывший главный тренер сборной России (2016-2021) ранее возглавлял самарские клубы - с 2011 по 2014 год "Красные Крылья" и в сезоне 2005-2006 "ЦСК ВВС-Самара". Он обратил внимание, что сейчас в губернии созданы прекрасные условия для развития баскетбола:

"Самара - знакомый для меня город, знакомый регион. Я рад возглавить клуб. Мне кажется, руководители создали такую структуру, которой раньше не было. И сейчас есть фундамент, есть хорошая пирамида подготовки спортсменов. Мы подготовимся и пойдем только вперед. Когда я тренировал сборную, всегда была проблема в нехватке российских игроков. И мы постараемся и в этом отношении сработать".

Дмитрий Азаров добавил, что в Самарской области делается все, чтобы больше мальчишек и девчонок интересовались баскетболом: строятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки открытого типа и везде есть баскетбольная площадка.

"Надеюсь, вы будете уделять внимание и нашим тренерам, которые работают с мальчишками и девчонками, с юношами и девушками, будете выступать наставником наставников для того, чтобы мы двигались к намеченной цели - прославить самарский баскетбол", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба облправительства