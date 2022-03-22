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Дмитрий Азаров осмотрел новый легкоатлетический манеж в Тольятти, пообщавшись с атлетами и тренерами

22 марта 2022 22:34
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Губернатор поинтересовался у ребят, какие у них впечатления от первых тренировок.

В Тольятти начались тренировки в новом легкоатлетическом манеже, построенном благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня в ходе рабочей поездки в Автоград Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел объект, пообщавшись с атлетами и тренерами, которые первыми оценили возможности спорткомплекса.

Современный легкоатлетический манеж построен в Автозаводском районе Тольятти на территории стадиона «Торпедо». Спортивный комплекс включает 6 беговых круговых дорожек по 200 метров, 6 беговых дорожек на 60 метров, сектор прыжков в высоту, 2 сектора прыжков в длину, сектор толкания ядра, сектор прыжков с шестом. Зрительские трибуны рассчитаны на 350 человек. На втором этаже находится тренажерный зал и кафе на 40 мест. На третьем этаже располагаются административные и служебные помещения.

Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел легкоатлетичекий манеж и поинтересовался у ребят, какие у них впечатления от первых тренировок. «Манеж очень хороший, современный, просторный. Прекрасный спортивный комплекс. Всем нам очень тут нравится. Спасибо всем, благодаря кому этот манеж появился», - сказал Главе региона тольяттинский спортсмен Николай Кремлев.

Легкая атлетика – один из самых массовых и популярных видов спорта в Самарской области, которым занимается почти 30 тысяч жителей региона. Профессиональную подготовку в спортивных школах ведут свыше 2000 человек, более половины из которых в СШОР №3 «Легкая атлетика» Тольятти. Легкоатлеты региона регулярно становятся призерами чемпионатов и первенств страны, 38 спортсменов – кандидаты в сборные команды РФ. В манеже будут тренироваться воспитанники спортшкол, сборные команды региона, любители спорта. Строительство легкоатлетического манежа в Тольятти – долгожданное событие для профессионалов и любителей бега.

«Дмитрий Игоревич, все наше легкоатлетическое сообщество 25 лет ждало, когда появится такой манеж. И сегодня, находясь тут, я счастлива! Здесь великолепное покрытие и оборудование европейского класса. Уверена, в таких условиях результаты спортсменов будут расти», -отметила мастер спорта России международного класса, директор СШОР №3 «Легкая атлетика» Елена Моталова. «Несомненно, появление такого манежа будет способствовать не только повышению результатов наших ребят, но и привлечению жителей к занятиям спортом», -считает Губернатор.

В легкоатлетическом манеже будут проводиться не только тренировки, но и областные и всероссийские соревнования. Для этого здесь есть необходимые условия и техническое оснащение. Покрытие беговых дорожек соответствует международным стандартам и критериям качества IAAF (Международной федерации легкой атлетики). Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в новом манеже обязательно надо проводить как можно больше стартов, в том числе всероссийских. «Манеж – шикарный, таких объектов в ПФО нет. Он даст новый импульс для развития легкой атлетики. Мы уже предварительно общались с всероссийской федерацией легкой атлетики по вопросу того, чтобы в следующем году провести здесь первенство России», - сообщил председатель федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук.

Для Самарской области – это первый легкоатлетический манеж такого уровня. Манеж в Самаре на улице Физкультурной, построенный в 1972 году как Дворец спорта авиационного завода, был отремонтирован несколько лет назад, но он во многом уступает тольяттинскому объекту. «После ремонта Дворец спорта в Самаре заметно преобразился, но он уже технически устарел. В Тольятти же все сделано по современным стандартам», - уточнил руководитель областной федерации легкой атлетики.

Легкоатлетический манеж в Тольятти построен благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни» (национальный проект «Демография»), инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Поддержка сферы физкультуры и спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры – одна из составляющих стратегии лидерства Самарской области, сформированной по инициативе Дмитрия Азарова при активном участии жителей региона. В Самарской области создаются условия для развития как детско – юношеского и массового спорта, так и спорта высших достижений. Благодаря системной работе региональных властей доля населения Самарской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, согласно данным регионального минспорта, выросла с 34% в 2017 году до 49,7 % в 2021 году.

Многое делается для развития спортивной инфраструктуры в Тольятти. Так за последние годы в городе построены новые спортивные площадки, физкультурно-спортивный комплекс «Батут», физкультурно – оздоровительный комплекс «Союз», бассейн в Тольяттинском государственном университете. В этом году планируется завершить строительство ФОК «Певческое поле» с ледовой ареной, универсальным спортивным залом и бассейном.
Кроме того, в Самаре в 2022 году на УСЦ «Чайка» появится лыжероллерная трасса и полноразмерный футбольный манеж у стадиона «Солидарность Самара Арена», строится бассейн в Куйбышевском районе города. В поселке Смышляевка Волжского района возводится ФОК. В различных городах и муниципальных районах будут построены универсальные спортивные площадки.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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