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Сегодня, 4 марта, в Самаре состоялись первые финалы первенства России по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта «Новая высота».
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Дмитрий Азаров и Олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили наградили призеров первенства России по греко – римской борьбе

4 марта 2022 23:30
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Сегодня, 4 марта, в Самаре состоялись первые финалы первенства России по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта «Новая высота».

Сегодня, 4 марта, в Самаре состоялись первые финалы первенства России по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта «Новая высота». Престижные соревнования собрали свыше 370 сильнейших спортсменов до 21 года из 73 регионов страны. Губернатор Дмитрий Азаров вместе с президентом Федерации спортивной борьбы России, Олимпийским чемпионом Михаилом Мамиашвили принял участие в церемонии открытия первенства, а потом вместе земляками на трибунах Дворца спорта поболел за самарских борцов.

Первенство страны по греко – римской борьбе проводится в Самаре впервые. Глава региона, приветствуя участников и зрителей соревнований, отметил, что проведение таких крупных турниров очень важно для развития спорта в Самарской области.

«География турнира огромна. Вся страна собралась здесь – 73 региона, более 370 спортсменов приехали в наш город. И, конечно, я за это отдельно хочу поблагодарить трёхкратного Олимпийского чемпиона Александра Карелина и Олимпийского чемпиона, президента федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Благодаря им наш традиционный турнир «Новая высота» сегодня прошел уже вот в таком статусе – статусе первенства России. Огромное спасибо этим выдающимся спортсменам, настоящим патриотам нашей страны», - сказал Глава региона.

Сегодня ввиду несправедливых санкций российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. И пока молодые талантливые борцы не смогут выступать на европейских и мировых стартах. Дмитрий Азаров подчеркнул, сила воли и духа помогает нашим спортсменам преодолевать любые трудности.

«Сегодня здесь парни, которые являются настоящими бойцами и настоящими патриотами нашей Родины. Сегодня здесь ребята, которые может и не все станут чемпионами, но которые точно всегда готовы встать на защиту Родины, бороться с несправедливостью, бороться с унижением и агрессией в отношении слабых. И всегда готовы защитить тех, кому наша помощь нужна. Я уверен, что это очень важно для нашей страны», - заявил Губернатор.

Президент Федерации спортивной борьбы России, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России, Олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили также выразил слова поддержки молодым спортсменам: «Слова огромной благодарности тем, кто, невзирая ни на что, продолжает ежедневно, профессионально делать все, чтобы воспитывать поколение, которое четко осознает свою ответственность за настоящее и будущее нашей страны. Мы вместе, а значит мы непобедимы!». Михаил Мамиашвили также отметил высокий уровень организации в Самаре первенства страны: «Без поддержки, понимания и постановки задач от Главы Самарской области это было бы невозможно».

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, участвовавший в церемонии открытия соревнований, подчеркнул, что спортивные мероприятия, которые проводятся на нашей земле, оздоравливают человека, способствуют возвышению духа.

Отметим, что почетным гостем соревнований также стал Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатор Российской Федерации Александр Карелин. Вчера Дмитрий Азаров обсудил с легендарным спортсменом вопросы развития спорта в Самарской области. Александр Карелин, в свою очередь, поблагодарил Главу региона за поддержку турнира «Новая высота» и отметил уникальность нового Дворца спорта в Самаре.

«Спасибо вам за поддержку. 73 субъекта – небывалое представительство. 40 лет назад в Куйбышеве проходило первенство Советского Союза по тогда еще классической борьбе. А теперь соревнования проходят в современном Дворце спорта с участие более 370 участников, которые сдают здесь экзамен на спортивную состоятельность. Спасибо вам и всем тем, благодаря кому это стало возможным», - подчеркнул прославленный спортсмен.

Сегодня на первенстве России состоялись финалы в 5 весовых категориях. В весовой категории до 60 кг золото завоевал самарский борец Хусинбой Арисланбеков. Самарец Максим Скуратов выиграл серебро в весовой категории до 67 кг. Призеров наградили Дмитрий Азаров, Михаил Мамиашвили и Вячеслав Сонин, руководитель ГК «Волгатрансстрой», которая выступает партнером турнира.
Завтра, 5 марта, участников и гостей первенства ожидают соревнования еще в 5 весовых категориях и закрытие турнира.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Дмитрий Азаров

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