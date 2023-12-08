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Депутат Госдумы обвинил Международный олимпийский комитет в лицемерии
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Депутат Госдумы обвинил Международный олимпийский комитет в лицемерии

8 декабря 2023 20:49
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Атлеты будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал лицемерием условие Международного олимпийского комитета, что до Олимпиады в Париже не допустят спортсменов, имеющих связь с военными структурами России или Белоруссии, передает РИА Новости.

МОК 8 декабря сообщил, что до Олимпиады-2024 допускаются спортсмены из России и Белоруссии, которые сумели пройти квалификацию. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия, заявил МОК.

"Лицемерие и двойные стандарты. Во множестве стран мира профессиональные спортсмены служат в силовых структурах. Таких множество во Франции, Германии, Австрии, в США действует даже специальная программа. И только России вместе с Белоруссией нельзя", – написал Ревенко в своем Telegram-канале.

По его словам, "своими действиями МОК и те, кто им на самом деле управляет, раскалывают международное спортивное движение".

"С такими дискриминационными правилами и русофобством пусть играют сами с собой. Мы проведем свои свободные и честные Игры Дружбы", – отметил депутат.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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