День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО

Для гостей работали более 45 площадок разной тематики.

9 августа, в субботу в Самаре отметили День физкультурника. Основная программа прошла на II очереди Самарской набережной.

Для гостей работали более 45 площадок разной тематики. В их числе - локации спортивных федераций керлинга, баскетбола, биатлона, северной ходьбы и воздушной гимнастики, турниры по армрестлингу, гиревому спорту, шахматам, городошному и фиджитал-спорту, финал фестиваля борьбы «Выбор сильных» и фестиваля единоборств «АйкиЛето2025».

Все желающие могли определить объем легких, идеальный вес тела по отношению к росту, измерить артериальное давление и сатурацию, а также принять участие в викторине «Здоровые цифры здорового человека». Работали локация физкультурно-спортивного комплекса ГТО и информационная площадка проекта «Стань чемпионом».

Для детей подготовили разнообразные игры и развлечения, аквагрим, мастер-классы.

Также в этот день на набережной чествовали лучших спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта.

К счастью, погода не подвела: было сухо и не жарко. НИА Самара приглашает посмотреть, как прошел спортивный праздник!

Фото: Дильдина Светлана