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День физкультурника: физкультурно-спортивные мероприятия пройдут на территории всей Самарской области

27 июля 2024 15:40
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Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре.

Физкультурно-спортивные мероприятия пройдут на территории всей Самарской области. Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре.

 8:00 – зарядка с чемпионом (Первомайский спуск);
 10:00 – турнир "Оранжевый мяч" (склон на площади Славы);
 17:00 – начало основной программы (главная сцена);
 18:05 – церемония вручения нагрудных знаков и удостоверений о присвоении государственных, спортивных званий Российской Федерации (главная сцена);
 19:00 – торжественное открытие ночного забега "Огни Самары" (склон на площади Славы);
 20:00 – награждение с участием врио губернатора Самарской области (главная сцена);
 21:00 – старт ночного забега "Огни Самары" на 5 км (от бассейна ЦСКА)

В рамках основной программы Дня физкультурника будут работать 40 интерактивных площадок, которые объединит тематическая спортивная игра.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

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