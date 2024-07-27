День физкультурника: физкультурно-спортивные мероприятия пройдут на территории всей Самарской области

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Физкультурно-спортивные мероприятия пройдут на территории всей Самарской области. Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре.



8:00 – зарядка с чемпионом (Первомайский спуск);

10:00 – турнир "Оранжевый мяч" (склон на площади Славы);

17:00 – начало основной программы (главная сцена);

18:05 – церемония вручения нагрудных знаков и удостоверений о присвоении государственных, спортивных званий Российской Федерации (главная сцена);

19:00 – торжественное открытие ночного забега "Огни Самары" (склон на площади Славы);

20:00 – награждение с участием врио губернатора Самарской области (главная сцена);

21:00 – старт ночного забега "Огни Самары" на 5 км (от бассейна ЦСКА)



В рамках основной программы Дня физкультурника будут работать 40 интерактивных площадок, которые объединит тематическая спортивная игра.

Фото: минспорта СО