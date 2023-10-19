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Делегация 63 региона – участник международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

19 октября 2023 16:25
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На мероприятии ожидается присутствие рекордного числа участников – более пяти тысяч человек из 50 стран. 

В Перми стартовал ХI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В этом году проведение форума приурочено к празднованию 100-летия государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта и 300-летия Перми. На мероприятии ожидается присутствие рекордного числа участников – более пяти тысяч человек из 50 стран. 

Программа форума включает в себя деловые, культурные и спортивные мероприятия. Центральным событием деловой программы форума стало пленарное заседание «Спорт без границ. Открытость миру». В нем принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Надеюсь, работа на площадках форума будет успешной и плодотворной, послужит развитию спорта, продвижению его великой гуманистической миссии – укреплять дружбу народов, воспитывать новые поколения гармоничных, ответственных и сильных духом людей. Это особенно важно сейчас, когда наша большая, многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплоченность, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы», - подчеркнул глава государства.

Владимир Владимирович отметил, что развитие физической культуры и спорта является безусловным приоритетом. Важно приобщать к здоровому образу жизни как можно больше россиян. Задача до конца десятилетия вовлечь в занятия спортом 70 процентов жителей страны. 

В рамках форума традиционно проходит Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», на которой в этом году представлено около 70 стендов. Среди них – стенд министерства спорта Самарской области «СпортКоманда63». На нем представлены достижения спортсменов, а также спортивные проекты, реализуемые в рамках продвижения физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве. 

Возглавляет делегацию 63 региона врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она примет участие деловых сессиях, а также станет спикером круглого стола «Оценка приоритетности развития видов спорта в Российской Федерации».

«Форум «Россия – спортивная держава» - масштабное событие для всей спортивной общественности. На форуме традиционно обсуждаются вопросы развития спорта высших достижений, физкультуры и массового спорта. Нашему региону есть чем гордиться, и мы расскажем об этом», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Форум был учрежден в 2009 году Указом Президента России в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. Ранее он проходил в Кемерово, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске и других городах. 

 

Фото предоставлено министерством спорта Самарской области

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