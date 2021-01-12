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Декады спорта и здоровья прошли в Самарской области

12 января 2021 13:27
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Декады спорта и здоровья прошли в Самарской области

В  рамках проведения Декады спорта и здоровья в Самарской области состоялись физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения.

На территории городского округа Самара в период с 5 по 10 января прошли товарищеский турнир по футболу 8*8, товарищеский турнир по мини-футболу «Олимпийские надежды», соревнования по шахматам, шашкам, соревнования по хоккею «Олимпийские надежды», сообщает Минспорта региона.

Также с 31 декабря по 10 января 2021 года жители городского округа посещали Самарскую Олимпийскую Деревню, расположенную вблизи стадиона «Самара Арена». На территории Олимпийской Деревни работали 3 катка, детские горки, интерактивные площадки, инклюзивный парк.

В городском округе Тольятти в УСК «Олимп» завершился V Открытый турнир г.о. Тольятти среди девушек 2006-2007 и 2008 г.р., посвященный памяти почетного президента гандбольного клуба «ЛАДА»
Ю. Б. Степанова. Участие приняли 31 команда (465 человек). 09.01.2021 года в пригородном лесу Автозаводского района состоялось Первенство городского округа Тольятти по лыжным гонкам «Зимние забавы».

В городском округе Похвистнево с 5 по 9 января на стадионе «Нефтяник» провели Рождественский турнир по футболу на снегу.

 В городском округе Новокуйбышевск 6 января проведена традиционная Рождественская эстафета по лыжным гонкам. 9 января в спортивном зале ФОК «ОКТАН» прошли игры VII тура Чемпионата России по волейболу среди мужских команд (Высшая лига «А»).

10 января состоялось открытое первенство БК «Олимп» г. Новокуйбышевска по баскетболу «Рождественский турнир-2021».

 В городском округе Сызрань с 4 по 8  января в ФОК «Надежда» проходил XI традиционный фестиваль по футболу «Юные таланты». В мероприятии приняло участие 16 команд.

4 января  на спортивной площадке  ГБОУ ООШ № 27 прошел спортивный праздник «Рождественские забавы», для детей и подростков микрорайона. В празднике приняло участие 45 юных жителей.

5 января в ДШК «Дебют» прошел рождественский блиц-турнир по шахматам. В соревнованиях приняли участие 18 человек.

 В муниципальном районе Волжский 05 января состоялся  13 ежегодный Рождественский турнир по настольному теннису. В нем приняли участие спортсмены Волжского района, Красноармейского района, г. Самары и Тольятти. 06 января состоялся традиционный Рождественский забег 2021, в котором приняли участие любители лыжного спорта всех возрастов.

 В муниципальном районе Кошкинский в период с 5 по 8 января состоялись: турнир по волейболу «Кубок Спартака», турниры по настольному теннису, хоккею и баскетболу.

В муниципальном районе Ставропольский 5-9 января в сельских поселениях муниципального района проводились спортивные эстафеты, соревнования по хоккею, по шашкам, футболу и волейболу.

В муниципальном районе Челно-Вершинский в 6 января проведены соревнования по лыжным гонкам, посвященные V кратной чемпионки Самарской области Анны Максимовой по лыжным гонкам. На празднике лыжного спорта приняли участие сильнейшие спортсмены Челно-Вершинского района. 5 января в ФСК «Колос» с.Челно-Вершины состоялся межмуниципальный турнир по футзалу посвященный памяти игрока сборной районной команды по футболу Давида Немсцверидзе.

В муниципальном районе Кинельский 5 января проведены соревнования по мини-футболу на снегу.

6 января– «Рождественские забавы» — веселые старты на снегу среди семейных команд м.р. Кинельский.

В муниципальном районе Шенталинский 6-10 января состоялись: соревнования по лыжным гонкам (участие более 60 человек), тренировочные занятия по хоккею детских и мужских команд, турнир по мини-футболу «Зимний мяч», соревнования по хоккею.

В муниципальном районе Нефтегорский 5-7января состоялись: Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд (40+), Рождественский турнир по мини – футболу среди ветеранов и Рождественский турнир среди ветеранов по баскетболу. В соревнованиях приняли участие более 80 человек.

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