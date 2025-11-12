Дарья Шаповалова и Анна Михайлова из Самарской области - победители соревнований по бодибилдингу

47

В Одинцовском районе Московской области состоялись 37-е по счету чемпионат и первенство России по бодибилдингу.

Девушки из сборной Самарской области показали достойный результат и стали призерами соревнований.

Анна Михайлова взяла золото первенства России в категории «фитнес эстетический» среди юниорок 21-23 года с ростом 166+.

Дарья Шаповалова стала абсолютной чемпионкой в дисциплине «артистический фитнес» и победительницей спортивной дисциплины «фитнес эстетический», рост 169, среди женщин. Кроме того, на ее счету серебро в номинации «фитнес - пары».

Показанный результат позволяет Дарье стать участницей чемпионата мира по бодибилдингу.

Фото: Федерация бодибилдинга Самарской области/ минспорта СО