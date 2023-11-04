Дарья Курбонмамадова из Самарской области выиграла чемпионат Европы по дзюдо во Франции

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Вчера, 3 ноября, во французском Монпелье стартовал чемпионат Европы по дзюдо. В первый день соревнований спортсменка Самарской области Дарья Курбонмамадова завоевала золотую медаль. В финале весовой категории 57 кг Дарья великолепным броском сокрушила сербку Марику Перисич.



Спустя четыре года воспитанница Сергея Герасимова вернула себе чемпионский титул, став первой в истории двукратной чемпионкой Европы в категории 57 кг из нашей страны.



На пути к золоту Дарья одолела 37-летнюю португалку Монтейро, в чьей коллекции помимо олимпийской бронзы есть четыре серебра мировых первенств и пятнадцать наград с чемпионатов Европы, шесть из которых – золотые. Затем она уложила на татами испанку Экуисоан, медалистку Олимпиады-2020 израильтянку Нельсон Леви и немку Старке – в поединке за выход в финал.



«Для меня это очень важная медаль. В последнее время не все складывалось как хотелось, хотя я чувствовала в себе силы. Просто фортуны не было со мной, а сегодня все сложилось как надо. Мой вес сейчас один из самых конкурентных. Я люблю выигрывать быстро, стараюсь сразу поймать момент и закончить встречу красивым «иппоном». Сегодня у меня получилось», - поделилась Дарья Курбонмамадова.



Чемпионат Европы завершится 5 ноября. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. Всего на турнире выступают дзюдоисты из 46 стран. Участники помимо медалей борются за рейтинговые очки для олимпийской квалификации к Олимпийским играм в Париже-2024, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: freepik.com