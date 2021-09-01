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Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр

1 сентября 2021 10:26
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Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр

Сегодня, 1 сентября, чапаевский легкоатлет Никита Прохоров в категории F46 завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра, отправив снаряд на 16,29 метров. Победителем турнира стал канадец Грег Стюарт (16,75). Бронза – у американца Джошуа Синнэмо (15,90).

Никите Прохорову 30 лет, он – чемпион Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Тренируется под руководством Павла Мужикова. С 2007 года входит в паралимпийскую сборную страны.

Это первая медаль для спортсменов Самарской области на Паралимпиаде-2020. Два других атлета – Ольга Потешкина и Вячеслав Ленский продолжают борьбу за медали.

Результаты предыдущих дней:

Ольга Потешкина (плавание, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями):

  • 100 м баттерфляем – 15 место.
  • 200 м вольным стилем – 12 место.
  • 100 м брассом – 15 место.
  • 200 м комплексным плаванием – 15 место.
  • смешанная эстафета 4х100 м вольным стилем. Команда ПКР финишировала третьими, но бронзу отдали Бразилии (у россиян был фальстарт при передаче эстафеты). 

Вячеслав Ленский (плавание, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

  • 100 м вольный стиль – 10 место.

2 сентября Вячеслав Ленский выступит на дистанции 200 метров вольным стилем, а Ольга Потешкина на дистанции 100 м на спине. Заключительный старт для самарских спортсменов – 3 сентября, Вячеслав Ленский поборется за медаль на стометровке на спине.

Теги: В центре внимания легкая атлетика медали Никита Прохоров паралимпиада

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