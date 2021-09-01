Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр

Сегодня, 1 сентября, чапаевский легкоатлет Никита Прохоров в категории F46 завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра, отправив снаряд на 16,29 метров. Победителем турнира стал канадец Грег Стюарт (16,75). Бронза – у американца Джошуа Синнэмо (15,90).
Никите Прохорову 30 лет, он – чемпион Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Тренируется под руководством Павла Мужикова. С 2007 года входит в паралимпийскую сборную страны.
Это первая медаль для спортсменов Самарской области на Паралимпиаде-2020. Два других атлета – Ольга Потешкина и Вячеслав Ленский продолжают борьбу за медали.
Результаты предыдущих дней:
Ольга Потешкина (плавание, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями):
Вячеслав Ленский (плавание, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
2 сентября Вячеслав Ленский выступит на дистанции 200 метров вольным стилем, а Ольга Потешкина на дистанции 100 м на спине. Заключительный старт для самарских спортсменов – 3 сентября, Вячеслав Ленский поборется за медаль на стометровке на спине.