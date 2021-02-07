"Чайка" - в тройке популярных мест среди любителей лыжного спорта

185

Российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, проанализировала мобильный трафик в популярных местах активного отдыха в Самарской области в декабре-январе и выяснила, где самарцы чаще всего встают на лыжи.



По данным компании, в декабре 2020 – январе 2021 года жители Самарской области провели на лыжне в два раза больше времени, чем в прошлом году. Чаще всего самарцы выезжали покататься на лыжах в начале новогодних каникул – с 3 по 5 января, а также в первой половине дня по воскресеньям.



Горные лыжи среди жителей Самарской области оказались более популярны, чем беговые: чемпионами по потреблению мобильного трафика стали горнолыжные комплексы «Сок» на Красной Глинке и «Склон» в Малой Царевщине. Лыжная база «Чайка» заняла в списке третье место, причем ее посетители пользовались мобильным интернетом во время лыжных забегов почти в полтора раза реже, чем любители горных склонов.



Самыми востребованными сервисами среди поклонников зимнего спорта оказались соцсети, мессенджеры и видеоплатформы, а также музыкальные стриминговые приложения, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО