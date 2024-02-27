Более 90% детей в России занимаются спортом

130

В России отмечается факт «новых инвестиций в детский и юношеский спорт — формирование резерва, который в ближайшем будущем способен выдерживать серьезную конкуренцию самого высокого уровня», — сообщил Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на Форуме национальных достижений в рамках Международной выставки "Россия". На мероприятии были озвучены последние данные о развитии массового спорта в России и реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

«Под инвестициями я имею в виду в первую очередь материально-техническую, научную, образовательную составляющую, необходимую инфраструктуру для обеспечения учебно-тренировочного процесса на основе самых современных технологий», — уточнил глава Олимпийского комитета РФ.

Результаты подобных инвестиций в детско-юношеский спорт помимо спортивных показателей уже проявляются в улучшении состояние здоровья юных россиян, показывают исследования. Так, в 2023 году, по данным социологического опроса* и аналитики, представленной Минспортом РФ, 95,1% родителей детей 6-12 лет в России оценили состояние своего ребенка как превосходное (совершенно здоров) и удовлетворительное. В 2020 году такую оценку дали лишь 86,8% опрошенных. При этом в 2023 году по опросам родителей занималось физкультурой и спортом 90,6% детей — на пять процентных пункта больше, чем 2020 году (86,5%).

«Мы видим подтверждения, что регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют укреплению здоровья и позволяют его сохранить в дальнейшем. Это основная задача и федерального проекта «Спорт - норма жизни», и национального проекта «Демография». Очевидно: даже полтора часа в неделю физической активности и тренировок — время, на отсутствие которого часто многие сетуют — выгодная инвестиция в наше здоровье и будущее детей», — прокомментировала тренд спикер Форума, вице-президент по стратегическим коммуникациям агентства КРОС Мария Ярина.

Эксперты также считают, что рост числа занимающихся спортом среди детей и подростков связан как с развитием инфраструктуры и созданием условий, так и развитием новых цифровых инструментов популяризации спорта через социальные сети.

«Все более важную роль в развитии массового спорта играют цифровые технологии. Молодежь очень много времени проводит в социальных сетях — и эти площадки активно используются для популяризации спорта, информировании о разных интересных мероприятиях. Сейчас у пользователей соцсетей и геймеров всплеск интереса к «Играм Будущего» в Казани. Это просто потрясающий праздник спорта — соединение двух пространств: цифрового и физического мира. И это очень здорово! Мы говорим про человека гармоничного, который в цифровом мире активно развивает тактику, скорость, внимание, а в физическом мире поддерживает отличную спортивную форму, тренируется, совершенствуется и стремится только вперёд», — сообщила Мария Ярина.

«Наиболее активно в популяризации спортивных достижений за 2020-2023 годы себя проявили социальные сети. Процент подписчиков различных групп посвященным спорту и здоровому образу жизни, и аккаунтов ведущих спортсменов вырос примерно на треть. Опираясь на статистику Минспорта РФ, следует отметить, что одними из самых мотивирующих к занятию спортом у детей в возрасте 6-12 лет являются: примеры друзей (24,2%), любимый вид спорта (16,5%), соревнования (7,3%), интернет (6,8%) Очевидно во всех указанных причинах так или иначе значительную роль играют социальные сети», — отметил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

*Социологические опросы проводил ФГБУ ФНЦ ВНИИФК совместно с НИУ ВШЭ в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Исследование проходило в городских и сельских поселениях в 85 субъектах РФ для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом. Всего в 2023 году было опрошено 11267 человек.