Более 850 спортсменов планируют принять участие в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

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Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут в Сочи со 2 по 9 октября 2022 года. В числе участников – спортсмены из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана. Ведется работа по организации участия представителей стран ШОС, БРИКС и СНГ.

«По поручению Президента мы создаем условия для сохранения соревновательной активности наших спортсменов и паратлетов. Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, которое пройдет под эгидой движения «Мы вместе. Спорт», – сказал вице-премьер.

В программу соревнований включены дисциплины: