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Более 500 самарских полицейских приняли участие в отборочных соревнованиях в преддверии 100-летия «Динамо»

13 марта 2023 12:34
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Более 500 самарских полицейских приняли участие в отборочных соревнованиях в преддверии 100-летия «Динамо»

Состязались сотрудники ОВД в трех спортивных дисциплинах – перетягивании каната, подтягивании и армрестлинге.

Одной из приоритетных задач Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» является развитие служебно-прикладных видов спорта. В момент учреждения Общества, почти 100 лет назад, в апреле 1923 года его основной миссией было создание условий для регулярных занятий спортом и повышения боевой подготовки личного состава силовых структур.

Так, на базе Самарского кадетского корпуса МВД России состоялось комплексное лично-командное первенство по трем дисциплинам, посвященное 100-летию образования спортивного общества «Динамо» среди 500 сотрудников самарского гарнизона полиции.

В течении нескольких часов полицейские показывали свою физическую подготовку и ловкость выполняя такие упражнения как: перетягивание каната, подтягивание на перекладине и борьба на руках – армрестлинг.

По итогам общекомандного зачета судьи распределили призовые места следующим образом:

1 место ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области;

2 место У МВД России по г. Самара;

3 место УНК ГУ МВД России по Самарской области.

В завершении мероприятия победители награждены дипломами за подписью начальника ГУ МВД России по Самарской области. Также данные сотрудники войдут в состав сборной МВД России по Самарской области и примут участие в общекомандных соревнованиях силовых структур, которые пройдут в день 100-летия «Динамо» 18 апреля 2023 года.

 

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