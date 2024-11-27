Более 50 спортсменов приняло участие в Кубке Самары по джампинг фитнесу

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В учебно-спортивном центре «Грация» состоялся III Кубок Самары по джампинг фитнесу, организованный областной федерацией джампинг фитнеса.

Джампинг фитнес - это технико-эстетический вид спорта, похожий на многие гимнастические дисциплины с синхронными движениями. Главное отличие - занятия и выступления проходят на небольших спортивных батутах с опорной ручкой под ритмичную интенсивную музыку. Важное значение имеют танцевальные элементы, без которых не обходится ни одна тренировка.

В мероприятии приняли участие спортсмены разных возрастных категорий. Свои навыки любители продемонстрировали в сольных и командных выступлениях, оценку которым судьи давали по нескольким критериям. Во внимание принимались артистизм, синхронность, количество прыжков на батуте, техника выполнения акробатических и танцевальных элементов, а также их сложность.