Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»

9 августа в рамках празднования Дня физкультурника в Самаре состоялся ночной легкоатлетический забег «Огни Самары».

Всего на забег вышли более 2 тысяч спортсменов, в том числе дети вместе с родителями. Их маршрут в это раз прошел от спуска площади Славы по Волжскому проспекту и по улице Куйбышева до площади Революции.

«Легкоатлетические забеги - хорошая самарская традиция. Прежде всего, благодаря той слаженной команде, которая работает над их организацией, и самим спортсменам, которые не устают испытывать себя на силу и скорость. Ночной забег особенно хорош для жаркого лета - температура спадает и спортсменам намного легче преодолеть свои дистанции. Поздравляю всех, кто стал частью «Огней Самары»: каждый – победитель и, надеюсь, участник предстоящих спортивных событий в Самаре. С Днем физкультурника!», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Самым массовым стал забег на 5 км, где на старт вышли 809 спортсменов.

Абсолютным победителем среди мужчин в нем стал Дмитрий Бабкин, преодолевший расстояние за 16 минут 21 секунду, а среди женщин - Юлия Григорьева, пришедшая к финишу за 17 минут 44 секунды.

Напомним, следить за анонсами предстоящих стартов на территории Самары и других городов региона можно - группе https://vk.com/volgaman_org.

Фото: горадминистрация