В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»

11 августа 2025 11:17
160
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»

9 августа в рамках празднования Дня физкультурника в Самаре состоялся ночной легкоатлетический забег «Огни Самары». 

 Всего на забег вышли более 2 тысяч спортсменов, в том числе дети вместе с родителями. Их маршрут в это раз прошел от спуска площади Славы по Волжскому проспекту и по улице Куйбышева до площади Революции.

«Легкоатлетические забеги - хорошая самарская традиция. Прежде всего, благодаря той слаженной команде, которая работает над их организацией, и самим спортсменам, которые не устают испытывать себя на силу и скорость. Ночной забег особенно хорош для жаркого лета - температура спадает и спортсменам намного легче преодолеть свои дистанции. Поздравляю всех, кто стал частью «Огней Самары»: каждый – победитель и, надеюсь, участник предстоящих спортивных событий в Самаре. С Днем физкультурника!», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Самым массовым стал забег на 5 км, где на старт вышли 809 спортсменов. 

 Абсолютным победителем среди мужчин в нем стал Дмитрий Бабкин, преодолевший расстояние за 16 минут 21 секунду, а среди женщин - Юлия Григорьева, пришедшая к финишу за 17 минут 44 секунды. 

 Напомним, следить за анонсами предстоящих стартов на территории Самары и других городов региона можно - группе https://vk.com/volgaman_org.

Фото: горадминистрация

