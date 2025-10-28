Я нашел ошибку
В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
ХК "Лада" покинули два тренера
Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
цены в Самарской области за первый месяц осени выросли на 0,61% к августу
Девять финалистов городского школьного квеста «Куйбышев 41/45» определены в Самаре
Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья.
В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу
Более 100 участников боролись за звание сильнейшего в шахматных турнирах в Самаре

28 октября 2025 12:40
99
Более 100 участников боролись за звание сильнейшего в шахматных турнирах в Самаре

26 октября в торговом центре МЕГА Самара состоялись открытые квалификационные турниры по быстрым шахматам и блицу. Соревнования собрали 109 участников из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, среди которых были как начинающие спортсмены, так и признанные мастера, включая международного гроссмейстера Арсения Алавкина и мастера ФИДЕ Андрея Пурыгина.

Турниры были проведены по швейцарской системе с использованием профессиональной компьютерной программы SwissManager. В соответствии с регламентом, турнир по быстрым шахматам («А») состоял из 9 туров, а турнир по блицу («Б») — из 11 туров. Контроль времени в быстрых шахматах составлял 10 минут плюс 5 секунд за каждый ход, в блице — 3 минуты плюс 2 секунды за ход.

Общее руководство проведением соревнований осуществлял главный судья, судья первой категории Николай Дмитриевич Гранкин.

Победители турниров получили ценные призы от партнеров, среди которых спортивные аксессуары от магазина Amazing Red, беспроводные колонки, наушники, подарочные сертификаты и другие полезные подарки.

Организаторы – Федерация шахмат Самарской области – выразили благодарность торговому центру МЕГА Самара за предоставленную площадку и содействие в организации мероприятия, а также всем участникам за проявленный спортивный дух.

В центре внимания
28 октября 2025  13:25
28 октября 2025  12:56
27 октября 2025  16:12
27 октября 2025  13:50
27 октября 2025  13:46
