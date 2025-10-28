Более 100 участников боролись за звание сильнейшего в шахматных турнирах в Самаре

99

26 октября в торговом центре МЕГА Самара состоялись открытые квалификационные турниры по быстрым шахматам и блицу. Соревнования собрали 109 участников из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, среди которых были как начинающие спортсмены, так и признанные мастера, включая международного гроссмейстера Арсения Алавкина и мастера ФИДЕ Андрея Пурыгина.

Турниры были проведены по швейцарской системе с использованием профессиональной компьютерной программы SwissManager. В соответствии с регламентом, турнир по быстрым шахматам («А») состоял из 9 туров, а турнир по блицу («Б») — из 11 туров. Контроль времени в быстрых шахматах составлял 10 минут плюс 5 секунд за каждый ход, в блице — 3 минуты плюс 2 секунды за ход.

Общее руководство проведением соревнований осуществлял главный судья, судья первой категории Николай Дмитриевич Гранкин.

Победители турниров получили ценные призы от партнеров, среди которых спортивные аксессуары от магазина Amazing Red, беспроводные колонки, наушники, подарочные сертификаты и другие полезные подарки.

Организаторы – Федерация шахмат Самарской области – выразили благодарность торговому центру МЕГА Самара за предоставленную площадку и содействие в организации мероприятия, а также всем участникам за проявленный спортивный дух.