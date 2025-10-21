Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
В Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
Бойцы СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области стали победителями международного турнира по тактической стрельбе

21 октября 2025 13:02
156
Бойцы СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области стали победителями международного турнира по тактической стрельбе

Сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области доказали свое превосходство на международной арене, став сильнейшей иностранной командой V турнира по практической (тактической) стрельбе среди спецподразделений «Ни шагу назад».

Соревнования высочайшего уровня проходили в Республике Беларусь, собрав лучших бойцов специальных подразделений из России, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Вьетнама и других стран.

На протяжении семи дней команды демонстрировали не только свою стрелковую подготовку, но и умение действовать в сложнейших, приближенных к реальным условиям, ситуациях.

Открывая мероприятие, Министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков акцентировал, что ключевыми задачами соревнований являются не только демонстрация профессионального мастерства, но и обмен опытом, укрепление международных контактов, а также, что немаловажно в год 80-летия Великой Победы, посещение знаковых мест Беларуси. Сразу после торжественного открытия участники приступили к выполнению напряженной программы.

Турнир проходил на трех специализированных площадках, каждая из которых стала испытанием на прочность, выносливость и профессионализм. Программа включала в себя серию сложнейших специальных упражнений:

•  «Высотка»: Штурм здания с использованием альпинистского снаряжения («вертолет») и последующее поражение целей на этажах.

•  «Автобус»: Отработка действий по освобождению заложников в захваченном террористами транспортном средстве.

•  «Рейд»: Групповое испытание протяженностью 2100 метров, включавшее огневые задачи на дистанции до 200 метров, преодоление полосы препятствий на воде, рекогносцировку на местоности с помощью дрона и нейтрализацию БПЛА противника.

•  «Микс»: Эстафета со стрельбой из различных видов оружия, которой предшествовало преодоление полосы препятствий в полном обмундировании.

•  «Прорыв»: Выполнение огневых задач на ходу и после спешивания с автотранспорта, освобождение заложников и оказание первой помощи раненым.

•  «На пределе»: Командное прохождение полосы препятствий, включая высотный комплекс, стрельба по целям с качающейся платформы и эвакуация «раненого» товарища.

•  «Отражение нападения»: Действия в условиях засады с покиданием подорванного бронеавтомобиля, отражение атаки и завершение операции.
Каждое из этих испытаний требовало от бойцов не только физической выносливости и меткой стрельбы, но и холодного расчета, слаженности команды и умения мгновенно принимать решения в стрессовой ситуации.

По итогам напряженной борьбы команда СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области была признана сильнейшей в зачете среди иностранных команд. Победа самарских росгвардейцев – закономерный результат их ежедневной упорной подготовки и высочайшего профессионализма.

В награду за блестящее выступление бойцы «Омеги» получили не только заслуженные медали и дипломы победителей, но и специальный приз – сертификат на новый мотоцикл. Этот триумф стал еще одним доказательством того, что российские спецподразделения по праву считаются одними из лучших в мире.

