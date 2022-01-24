БК «Самара» завоевал путевку в финал Кубка Росси

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23 января на паркете универсального комплекса «МТЛ Арена» БК «Самара» завоевал путевку в финал Кубка России.



«Самара» в ответном матче полуфинальной серии встречалась со столичной «Руной». Поединок завершился победой хозяев - 89:74 (25:23, 20:20, 24:15, 20:16). В составе самарцев самыми результативными игроками стали: Владимир Пичкуров (25), Максим Дыбовский (18), Александр Варнаков (17).



В финале соперником «Самары» станет «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. В борьбе за бронзу сразятся столичные «викинги» и новосибирские баскетболисты.



Следующий домашний матч БК «Самара» проведет 27 января в «МТЛ Арене». Команда Игоря Грачева в рамках чемпионата Суперлиги-1 встретится с «Университетом-Югра» (Сургут).

Фото: минспорт СО