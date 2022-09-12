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БК «Самара» готовится к старту Единой Лиге ВТБ

12 сентября 2022 15:45
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Уже 3 октября на паркете СКК Дворец спорта имени В.С. Высоцкого состоится первый матч БК «Самара» в Единой Лиге ВТБ.

В выходные, 10 и 11 сентября, в Нижнем Новгороде прошел предсезонный баскетбольный турнир «Кубок Хайретдинова». В этом году в турнире приняли участие 4 клуба Единой Лиги ВТБ, в том числе БК «Самара», который дебютирует в этом году в Лиге. 

По итогам матчей БК «Самара» стала серебряным призером Кубка Хайретдинова. Переиграв в полуфинале казанский УНИКС со счетом 78:71, самарцы в решающем матче турнира встретились с командой «Пари Нижний Новгород». Проведя шикарный матч, самарский клуб уступил Нижнему Новгороду с минимальным разрывом – 80:81.

«Атмосфера на этом турнире была отличной и благоприятной для нас. Мы проиграли финал, но такие игры помогут нам подготовиться к сезону. Прошло всего около недели с тех пор, как вся наша команда собралась, поэтому победа над УНИКСом и поражение с разницей в 1 очко от «Пари Нижнего Новгорода» – это действительно неплохой результат для нас. И у нас есть еще две недели, чтобы лучше узнать друг друга и сыграть еще больше матчей», – отметил Айзея Риз, защитник БК «Самары».

Айзея Риз по итогу Кубка получил приз лучшего разыгрывающего. В финальном матче с «Пари НН» самыми результативными в составе «Самары» стали Айзея Риз (20 очков и 8 передач), Маркос Найт (14 очков), а также Филипп Гафуров и Максим Шелекето (по 11 очков).

Уже 3 октября на паркете СКК Дворец спорта имени В.С. Высоцкого состоится первый матч БК «Самара» в Единой Лиге ВТБ. Соперником выступит столичный ЦСКА. Предсезонный Кубок Хайретдинова убедительно продемонстрировал, что у команды Самарской области серьезный потенциал и убедительные шансы на победу.

«На мой взгляд, в Нижнем мы выглядели уже лучше, чем в матчах, которые сыграли неделю назад в Москве, ведь мы каждый день тренируемся и делаем нашу игру лучше. С ЦСКА и МБА вообще были наши первые матчи, и мы проводили их не полным составом. Нам есть над чем работать, и работы предстоит еще много, но этот турнир был хорошим. Мы новая команда в Единой лиге ВТБ, а «УНИКС» – команда, которая очень давно выступает на этом уровне. Победа над казанцами – это результат нашей работы и нашего желания. Это не сенсация, а просто победа, добытая старанием и желанием. В финале мы тоже сделали все, что могли, но поражения – это тоже часть нашей работы. Конечно, на данный момент результат – не главное, но этот турнир дал нам очень хороший опыт и возможность сыграться. Мы показали характер и дали понять, что нам есть, что сказать, и мы хотим побеждать в каждой игре. Будем разбирать ошибки и продолжим готовиться к сезону», – отметил центровой БК «Самара» Филипп Гафуров.

23 по 24 сентября в СКК Дворец спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова, которым традиционно в 63 регионе открывается баскетбольный сезон. В Кубке Приматова примут участие: БК «Самара» (Самара), БК «ПАРМА-ПАРИ» (Пермь), БК «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), БК «Автодор» (Саратов). В этом году в рамках турнира состоится также торжественная церемония празднования 45-летия БК «Самара». 

 

Фото:   пресс-служба БК «Самара»

 

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