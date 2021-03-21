Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в заключительном масс-старте на Кубке мира

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде, передает Лайф.

Спортсмен чисто прошёл два первых огневых рубежа, однако на третьем допустил два промаха. С финальной стрельбы он ушёл первым, вновь не промазав ни разу, однако по ходу заключительного круга француз Симон Детьё сумел обогнать россиянина. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё.

Это первая медаль Латыпова, уроженеца села Камышла Самарской области, в личной гонке на этапах Кубка мира. Примечательно, что сегодня, 21 марта, спортсмену исполнилось 27 лет.

Фото: sports.ru