Баскетбольный клуб «Самара» устроил настоящий праздник баскетбола в школе №26 Самары

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Она расположена всего в нескольких минутах ходьбы от «МТЛ Арены», а в ее просторном и светлом спортивном зале у тренера Михаила Файкова занимаются сразу две две группы Академии баскетбола «Самара-Юниор» — парни 2010 и 2015 годов рождения, сообщает БК «Самара» - Официальная группа.



Их-то сегодня и ждал сюрприз — тренировка вместе со звездами «Самары», форвардом Ильей Платоновым и центровым Хейденом Далтоном (под чутким руководством опытнейшего Владислава Коновалова).



Для начала рассказав «юниорам» (и их родителям, которых тоже собралось немало) о том, как они пришли в баскетбол, «звезды» провели для них игровую разминку — а потом пришло время бросковых конкурсов! Пока на одной половине площадки Илья помогал малышам забить первые в их жизни данки, на другой Хейден зарубился в «американку» с ребятами постарше. Легко представить их восторг, когда именитый оппонент выбывал из борьбы!



Победители конкурсов получили памятные подарки от клуба, а директору школы №26 Анатолию Лазареву Владислав Коновалов вручил комплект мячей — тот же в ответном слове отметил важность и пользу подобных мероприятий и выразил надежду на продолжение сотрудничества с клубом и Академией.



Мощный заряд отличного настроения, селфи и автографы — новый учебный год в этой школе начался действительно по-баскетбольному!