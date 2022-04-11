Баскетболисты Самарской области стали победителями турнира ПФО по баскетболу 3x3

162

8 апреля в Нижнем Новгороде состоялся турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 в рамках 15 Суперфинала Чемпионата Школы баскетбольной лиги (БШЛ) «КЭС-БАСКЕТ». Финал первого турнира ПФО по баскетболу 3x3 среди школьников посетил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. На мероприятии также присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, бронзовый призёр олимпийских игр, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент Школы баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов и многие другие.



Турнир проводился по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года».



В мероприятии приняли участие игроки и тренеры команд-участниц регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2021-2022 гг. – учащиеся общеобразовательных организаций, которые не являются профессиональными спортсменами. В турнире участвовали школьники и студенты ВУЗов и ССУЗов, а также воспитанники детских домов Нижегородской области.



Игорь Комаров обратился к участникам соревнований с приветственным словом. «Поздравляю всех участников и призеров. Сегодня мы увидели замечательную эмоциональную игру. Баскетбол 3х3, на мой взгляд, это один из самых перспективных, интересных, демократичных, наиболее доступных видов спорта, который отличается большой динамичностью, скоростью, нестандартными решениями, высокими требованиями к игрокам. Сейчас этот вид спорта очень быстро развивается. Многие следили за выступлениями женской и мужской сборной России на Олимпиаде в Токио. Уверен, среди участников сегодня тоже будут достойные представители лучших команд, а может быть и национальной сборной. Мы будем поддерживать этот турнир, проводить его ежегодно, чтобы вы развивались и двигались дальше», – сказал Игорь Комаров.



Андрей Кириленко отметил: «Успехи сборных команд 3х3 на Олимпиаде – это прекрасный результат, и сейчас важно масштабировать это. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят играло в баскетбол 3х3. ПФО – важный и значимый регион, мы хотим, чтобы здесь развивалось как можно больше направлений баскетбола как 5х5, так и 3х3. Великолепная, профессиональная команда по баскетболу Нижний Новгород, которая состоит из российский игроков, – отличный пример. Не останавливаемся на достигнутом, двигаемся дальше!».



В составе сборной Самарской области выступили воспитанники сызранской СШОР №2 Александр Тарбеев, Данил Гнеденков, Андрей Поленов и новокуйбышевский баскетболист Павел Хлыщенко, который по итогам соревнований признан MVP турнира. На групповом этапе сборная Самарской области одержала победы над Оренбургом (14:5), Саратовом (11:4) и Удмуртией (7:5). Затем в 1/4 финала был повержен Башкортостан (19:4), а в полуфинале – сборная Нижнего Новгорода (10:8). В решающем матче команда Андрея Максимова выиграла у сборной Чувашии со счетом 12:8 и завоевала золотые медали.

«Необычный формат турнира. За один день команды провели сразу шесть, а некоторые и семь матчей. Но, несмотря на усталость, нам удалось оказать достойное сопротивление соперникам и продемонстрировать хорошую, уверенную игру. Я очень рад, спасибо команде! Впереди у нас большие планы. В ближайшее время сыграем в Лиге Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3. Это отличный вариант помериться силами с более серьезными соперниками», – поделился главный тренер сборной Самарской области Андрей Максимов.



Напомним, турнир по баскетболу 3х3 «BasketNights» проводится в Самарской области с 2021 года по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова и поддержан президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. В соревнованиях принимают участие все желающие. На одной площадке встречаются как опытные игроки, так и начинающие любители баскетбола. Стоит отметить, что 63-й регион много лет является одним из центров развития баскетбола 3х3 в стране. В Самаре ежегодно проходит фестиваль уличного баскетбола Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева. Баскетболом в губернии занимаются около 50 тысяч жителей. В области проводится множество детских турниров, в том числе всероссийского уровня, Самарская область принимала финалы первенств России среди мужских и женских ветеранских команд.



В завершение турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил победителей и вручил награды.

Фото: правительство СО