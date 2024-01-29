Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России

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В Екатеринбурге состоялся "Финал четырёх" Кубка России по баскетболу среди женских команд. В четвёрку сильнейших турнира впервые в своей истории пробилась команда БК "Самара". По итогам турнира наши спортсменки также впервые завоевали бронзовые медали, обыграв в овертайме матча за 3 место "Надежду" из Оренбурга со счётом - 71:68.

Со знаковой победой "Самару" и болельщиков клуба поздравил губернатор Дмитрий Азаров:

«Это новая страница в истории нашей молодой женской команды, которую мы создали в структуре клуба в 2019 году. Как и планировали, команда продолжает планомерно расти, добиваться всё новых и новых успехов. Особенно важно, что в составе клуба играют воспитанницы самарского баскетбола. Развитию баскетбола в регионе, в том числе массового и детско-юношеского, подготовке местных игроков, мы уделяем самое пристальное внимание. Для этого запустили Лигу губернатора по баскетболу, которая с каждым годом вовлекает в свою орбиту все больше мальчишек и девчонок со всей губернии. Уверен, впереди у самарского баскетбола еще много ярких побед»!

Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил достижение самарской команды, отметив уровень развития всего баскетбола в регионе:

«Конечно, присутствие "Самары" в числе участников "Финала четырех" удивило, тем более у команды достаточно молодой состав, молодой тренер. И всегда приятно видеть такие команды: задорные, дерзкие, которые отбирают игры в таких серьезных финалах, в "Финалах четырех". Поздравляю команду с бронзовыми медалями! И хочу отметить тот факт, что у трех команд, выигравших сегодня медали — главные тренеры из Самары. Дмитрий Пивцайкин, Игорь Грачев, Дмитрий Донсков — со всеми ними я в какой-то момент встречался на площадке. Хочется поздравить Самару, это очень баскетбольный город, баскетбольный регион. Продолжайте в том же духе!»

Отметим, что в Самарской области баскетбол – один из самых массовых видов спорта, им занимается порядка 40 тысяч человек. В регионе круглогодично проводятся различные соревнования, среди них наиболее значимые турнир Samara Open памяти Юрия Павловича Тюленева и Лига Губернатора. Строится спортивная инфраструктура – как новые ФОКи, так и уличные спортплощадки. В Самарской области выстроена система развития баскетбола – от массового, любительского и детско-юношеского уровня до профессиональных клубов. Женские и мужские команды БК "Самара" выступают в высших лигах российского баскетбола. Регулярно успехов добиваются команды по баскетболу 3х3, юношеские и молодежные составы.

Фото: БК «Самара».