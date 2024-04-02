Бах заявил, что участники Игр дружбы рискуют не попасть на Олимпиаду

106

Президент МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом дал понять, что участники Игр дружбы в России могут не попасть на Олимпийские игры.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров пообщались с главой МОК, представившись африканским спортивным чиновником.

В разговоре с пранкерами глава МОК назвал "Игры дружбы" политическими, а также заявил, что они угрожают всей спортивной системе.

"Какие риски для участников Игр будущего? Скажем, Олимпийские игры", – отметил Бах.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Игры дружбы запланированы на 15-29 сентября, соревнования примут Москва и Екатеринбург, пишет Смотрим.