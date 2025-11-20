Атлет из Самарской области - победитель Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу

158

В Санкт-Петербурге проходит всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады России. В программе соревнования по боулингу, юнифайд-боулингу и пауэрлифтингу.

Участвуют 250 атлетов из 26 регионов России и Республики Беларусь.

Атлет из Самарской области Андрей Пузин, воспитанник дома социального обслуживания «Похвистневский», одержал победу в дисциплине «двоеборье» по пауэрлифтингу. Он показал лучший результат в двух основных упражнениях: жиме лежа и становой тяге.

Важно, что в Специальной Олимпиаде нет проигравших: все участники получают медали, кубки, дипломы и сувениры.

Фото: Самарский спорт / минспорта СО