Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
Были представлены: рок-опера «Распятая юность» и музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья».
Самарская филармония встретила артистов Луганского академического музыкально-драматического театра им.М.Голубовича
К участию в фестивале приглашены театры, работающие в городах, являющихся членами Ассоциации городов Поволжья.
В Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью

17 сентября 2025 19:43
139
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.

В Самаре на базе спорткомплекса и стадиона «Орбита» в эти дни проходит первенство России по современному пятиборью среди кадетов.

В первый соревновательный день состоялись эстафеты в возрастной группе 17-18 лет.

Юноши

Артем Рамазанов / Александр Мараховский Самарская область
Эдуард Игнатьев / Григорий Фоминых Кировская область
Артем Ивановский / Артем Книжник Краснодарский край

Вторая команда Самарской области Дмитрий Пачколин / Макар Добровольский заняла 5-е место.

Девушки

Илона Сердюк / Анна Шамонина Санкт-Петербург
Александра Кудасова / Самира Карасова Москва
Сафина Нуриманова / София Ирмякова Башкортостан

Сборная Самарской области Миляуша Садриева / Арина Калабина показала 5-й результат.

Соревнования продолжаются! Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.

 

Фото:  Федерация современного пятиборья России/ минспорта СО

Теги: Самара

