Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью

В Самаре на базе спорткомплекса и стадиона «Орбита» в эти дни проходит первенство России по современному пятиборью среди кадетов.

В первый соревновательный день состоялись эстафеты в возрастной группе 17-18 лет.

Юноши

Артем Рамазанов / Александр Мараховский Самарская область

Эдуард Игнатьев / Григорий Фоминых Кировская область

Артем Ивановский / Артем Книжник Краснодарский край

Вторая команда Самарской области Дмитрий Пачколин / Макар Добровольский заняла 5-е место.

Девушки

Илона Сердюк / Анна Шамонина Санкт-Петербург

Александра Кудасова / Самира Карасова Москва

Сафина Нуриманова / София Ирмякова Башкортостан

Сборная Самарской области Миляуша Садриева / Арина Калабина показала 5-й результат.

Соревнования продолжаются! Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.

Фото: Федерация современного пятиборья России/ минспорта СО