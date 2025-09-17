Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью

В Самаре на базе спорткомплекса и стадиона «Орбита» в эти дни проходит первенство России по современному пятиборью среди кадетов.
В первый соревновательный день состоялись эстафеты в возрастной группе 17-18 лет.
Юноши
Артем Рамазанов / Александр Мараховский Самарская область
Эдуард Игнатьев / Григорий Фоминых Кировская область
Артем Ивановский / Артем Книжник Краснодарский край
Вторая команда Самарской области Дмитрий Пачколин / Макар Добровольский заняла 5-е место.
Девушки
Илона Сердюк / Анна Шамонина Санкт-Петербург
Александра Кудасова / Самира Карасова Москва
Сафина Нуриманова / София Ирмякова Башкортостан
Сборная Самарской области Миляуша Садриева / Арина Калабина показала 5-й результат.
Соревнования продолжаются! Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Фото: Федерация современного пятиборья России/ минспорта СО